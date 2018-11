Dl Sicurezza, via libera della Camera alla fiducia con 336 sì

Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto Sicurezza. I voti a favore sono 336, i voti contrari 249, e nessun astenuto. Ora l'Aula della Camera passa all'esame degli ordini del giorno: in tutto sono 146. Solo dopo si svolgera' la votazione finale sul provvedimento.



Dl sicurezza: Salvini, soddisfatto. No spot ma riforma organica - "Esprimo enorme soddisfazione non da ministro ma da cittadino italiano perche' tra oggi e domani diventera' legge il decreto che portera piu' sicurezza ordine e legalita' nelle citta' italiane". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa. "Metto all'ultimo posto le misure sull'immigrazione - ha aggiunto - ma stavolta non sono interventi spot ma misure organiche".

Dl sicurezza: Salvini, ora a Casamonica neanche occhi per piangere - "Stato-Casamonica 6 a 0: non gli devono restare neanche gli occhi per piangere". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa.

SCHEDA/ Dl Sicurezza: stretta su immigrazione e mafia

Immigrazione, sicurezza pubblica, organizzazione del ministero dell'Interno e dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalita' organizzata. Sono i tre grandi temi del decreto Sicurezza, che ha incassato anche la fiducia della Camera e che ora si appresta ad ottenere il via libera definitivo da Montecitorio per diventare legge.

Queste, in sintesi, le novita' principali:



- PERMESSI DI SOGGIORNO Viene cancellato il permesso di soggiorno per motivi umanitari (articolo 1), che aveva la durata di due anni e consentiva l'accesso al lavoro, al servizio sanitario nazionale, all'assistenza sociale e all'edilizia residenziale. Al suo posto vengono introdotti permessi per "protezione speciale" (un anno), "per calamita' naturale nel Paese di origine" (sei mesi), "per condizioni di salute gravi" (un anno), "per atti di particolare valore civile" e "per casi speciali" (vittime di violenza grave o sfruttamento lavorativo).

- CENTRI DI PERMANENZA La durata massima del trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per il rimpatrio viene allungata (articolo 2) dagli attuali 90 a 180 giorni, periodo ritenuto necessario all'accertamento dell'identita' e della nazionalita' del migrante.

- FONDO RIMPATRI l'articolo 6 assegna al Fondo rimpatri del Viminale le somme stanziate con la legge di bilancio per programmi di rimpatrio volontario assistito: 500 mila euro per il 2018, un milione e mezzo per il 2019, un milione e e mezzo per il 2020.

- PROTEZIONE INTERNAZIONALE il diniego della protezione internazionale scatta nel caso di condanna definitiva (articolo 7) anche per i reati di violenza sessuale, spaccio di droga, rapina ed estorsione. Tra i reati di "particolare allarme sociale" sono inclusi la mutilazione dei genitali femminili, la resistenza a pubblico ufficiale, le lesioni personali gravi, le lesioni gravi a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, il furto aggravato dal porto di armi o narcotici.

- LISTA PAESI 'SICURI' E' prevista l'adozione, con decreto del ministero dell'Interno, di una lista dei Paesi di origine sicuri, al fine di accelerare la procedura di esame delle domande di protezione internazionale delle persone che provengono da uno di questi Paesi.

- REVOCA PROTEZIONE il decreto (articolo 8) dispone la revoca della protezione umanitaria ai profughi che rientrano senza "gravi e comprovati motivi" nel paese di origine, una volta presentata richiesta di asilo.

ESAME DOMANDE PIU' CELERI Per accelerare l'esame delle domande di protezione internazionale, il questore da' comunicazione alla Commissione competente nel caso in cui il richiedente sia indagato o sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati riconosciuti di particolare gravita'. L'eventuale ricorso non sospende l'efficacia del diniego.

- CAMBIANO GLI SPRAR L'articolo 12 ridisegna lo Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (gestito con i Comuni): vi avranno accesso solo i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati. Per snellire le procedure di registrazione e gestione dei migranti, vengono istituite a partire dal primo gennaio 2019 dieci nuove Commissioni territoriali per l'esame delle domande.

- REVOCA CITTADINANZA ITALIANA la revoca della cittadinanza italiana (articolo 14) scatta anche per i colpevoli di reati con finalita' di terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale. Tempi raddoppiati (4 anni) per la concessione della cittadinanza per matrimonio e per residenza.

- PATROCINIO GRATUITO Viene meno (articolo 15) la possibilita' del gratuito patrocinio nei casi in cui il ricorso del migrante contro il diniego della protezione sia dichiarato improcedibile o inammissibile.

- ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE L'articolo 16 allarga ai maltrattamenti in famiglia e agli atti persecutori (stalking) i reati per i quali puo' essere applicata la misura dell'allontanamento dalla casa familiare con controllo mediante il braccialetto elettronico.

- STRETTA SU NOLEGGIO VEICOLI PER EVITARE ATTENTATI Al fine di ridurre il rischio di attentati con veicoli lanciati sulla folla, i gestori delle attivita' di autonoleggio saranno tenuti (articolo 17) a comunicare - alla stipula del contratto e comunque con "congruo anticipo" rispetto alla consegna - i dati identificativi dei clienti alle forze di polizia per i controlli incrociati nelle banche dati.

- TASER E' estesa alle Polizie locali di comuni con piu' di 100 mila abitanti la sperimentazione delle "armi ad impulsi elettrici", i cosiddetti Taser. I vigili urbani impegnati in controlli stradali potranno anche accedere alle banche dati delle forze dell'ordine per verifiche dell'identita'.

- SICUREZZA STADI, PIU' COSTI PER I CLUB Viene incrementata la contribuzione delle societa' di calcio per l'ordine pubblico durante le partite: soglia minima al 5% e al massimo al 10% dei ricavi della vendita dei biglietti (articolo 2).

DASPO Gli articoli 20 e 21 disciplinano l'applicazione del cosiddetto "Daspo" (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive): viene esteso anche agli indiziati per reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro lo Stato e l'ordine pubblico e sara' applicabile anche in aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli, oltre che negli ospedali e nei presidi sanitari.

- REATO DI BLOCCO STRADALE Viene reintrodotto il reato di blocco stradale (compresa anche l'ostruzione o l'ingombro dei binari), oggi sanzionato come illecito amministrativo, mentre "l'invasione di terreni o edifici" viene punita con la reclusione fino a 2 anni, raddoppiati a 4 se commessa da cinque o piu' persone.

- BENI SEQUESTRATI ALLA MAFIA Vengono incrementate (di 5 milioni di euro) le risorse per le Commissioni incaricate di gestire gli enti sciolti per mafia (articolo 29) e viene rivista l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata (articolo 37), che potra' avere fino a quattro sedi secondarie. L'articolo 37 invece liberalizza la vendita dei beni sequestrati ai mafiosi anche ai privati (con rigorosi controlli a garanzia che il bene non torni in mani sbagliate).

- AUMENTI AI VIGILI DEL FUOCO L'articolo 34 fissa l'incremento (5,9 milioni per il 2019 e 5 milioni a decorrere dal 2020) degli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei vigili del fuoco mentre l'articolo 37 prevede l'istituzione presso il Mef di un Fondo per i provvedimenti normativi di riordino dei ruoli del personale delle forze di polizia e forze armate.