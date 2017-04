Domenico De Masi alla conquista di un ministero

Domenico De Masi, sociologo, è uno che ha il naso sempre sottovento per fiutare il colpaccio e così da qualche tempo gira che ti rigira è finito in orbita pentastellata nella probabile speranza di fare il ministro nel caso che i grillini vincano le elezioni prossime venture.

De Masi ha un passato “de sinistra” in orbita Pd (Bassolino) tanto che ha fondato pure Symbola con Ermete Realacci.

È stato pronto ad andare alla “leopolda grillina” a Ivrea insieme a Mentana ed ora collabora al “programma senza programma” del Federale di Genova.

De Masi è noto per libri radical - chic come l’ultimo dove sdogana chi “fracassa le vetrine di una banca in piazza Affari o di una boutique in Via Condotti” una affermazione singolare, da cattivo maestro, eversiva ed anarcoide che apre indubbiamente ai suoi nuovi amore a Cinque Stelle.

Famosa è anche la teoria

La destra lo attacca come ex Pd riconvertito sulla via di un ministero ma lui se ne impippa più o meno allegramente, dopotutto anche Grillo era un tempo Pd no?