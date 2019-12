Donazioni, Giorgetti batte Salvini. Quasi il doppio alla Lega. Le cifre

Giancarlo Giorgetti numero due della Lega, ma non certo per generosità verso il partito. Il vice-segretario ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Conte I, dal 2009 al 2018 ha infatti donato alla Lega Nord (mamma dell'attuale Lega Salvini Premier) complessivamente 364.420 euro - come si evince dalle 'Dichiarazioni congiunte ex art. 4 L.659/81 pervenute dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2019' di cui Affaritaliani.it ha preso visione - contro i 223.600 euro donati alla Lega Nord da Matteo Salvini, 'Capitano' ed ex ministro dell'Interno.



Nel dualismo del potere di Via Bellerio, almeno per quanto riguarda il sostegno alle casse del partito, vince nettamente l'eterno numero due (prima di Umberto Bossi poi di Roberto Maroni e infine proprio di Salvini).