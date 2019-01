Dopo Di Battista, Fico. Nuovi siluri M5S alla Lega

Dopo Di Battista, Roberto Fico. Dai massimi vertici del M5S (ma non Luigi Di Maio) continuano a siluri alla Lega e a Matteo Salvini.

"Chi sbaglia deve pagare e si devono eseguire le sentenze". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo alla domanda di un giornalista, a margine di una visita al parco di Capodimonte, che gli ha chiesto di commentare la dichiarazione di Alessandro Di Battista secondo la quale la Lega deve restituire i 49 milioni.

Fico, contro Saviano frasi intollerabili - Contro Roberto Saviano"sono state dette frasi intollerabili" dette da persone "che sono in unmomento di foga e che si esprimono in modo sbagliato". Lo ha detto ilpresidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo ai giornalisti, amargine di una visita al parco di Capodimonte. Nel corso della recentevisita ad Afragola del ministro dell' Interno, Matteo Salvini, alcunisimpatizzanti della Lega avevano chiesto al responsabile del Viminale direvocare la scorta al giornalista e scrittore Roberto Saviano.

Fico, baciamano a Salvini? E' imbarazzante ma e' capitato - "E' accaduto. E' una situazione imbarazzante". Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico parlando con i giornalisti, a margine di una visita al parco di Capodimonte, del baciamano avvenuto venerdi' scorso, ad Afragola da parte di un simpatizzante della Lega al vicepremier Matteo Salvini. "Sono accadute anche a me situazioni imbarazzanti - ha proseguito Fico - che vanno smontate".

Migranti: Fico, accoglienza fondamentale, fare di piu' - "Come terza carica dello Stato vi dico che l'accoglienza e' fondamentale. Ogni volta che muore una persona nel Mediterraneo, cosi' come in altre parti, ci dobbiamo sentire coinvolti". Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico parlando con i giornalisti a margine di una visita al parco di Capodimonte, a Napoli. "Dobbiamo riuscire a fare un nuovo progetto per il Mediterraneo, va bene anche il piano di investimenti per l'Africa ma deve chiaro e trasparente", ha aggiunto Fico.