Dopo la Piazza, 'Ceglie power': la Bellanova, Casalino e ora il Vescovo cegliese del Papa in Africa

Sempre più forte il 'Ceglie power', ovvero il potere di Ceglie Messapica, splendida località in provincia di Brindisi. E dopo il successo de #laPiazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie il weekend scorso, ora ecco il Vescovo cegliese Monsignor Gianfranco Gallone in Africa: in questi giorni infatti c'è stata la missione di pace di Papa Francesco in Mozambico, Madagascar e Mauritius.

Dal Vaticano alla politica, è raddoppiata la presenza di cegliesi all'interno del governo. Oltre a Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche la neo-ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova è originaria del paese della Valle d'Itria circondato da trulli e da ulivi millenari.



E' proprio vero: è il 'Ceglie power'.