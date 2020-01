Il governo ora continua nella sua azione per il rilancio del Paese. Lo dicono fonti di Palazzo Chigi, dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Il premier Giuseppe Conte, spiegano le stesse fonti, e' al lavoro sull'agenda di governo e attende i dati definitivi per ogni commento. Dalla presidenza del Consiglio trapela intanto soddisfazione anche per l'alta partecipazione democratica registrata in questa domenica di voto.