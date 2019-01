Due per mille ai partiti: le cifre. Crolla il Pd, boom per la Lega

Crollo del Partito Democratico, boom della Lega. Ecco in sintesi la fotografia che emerge dai dati sul due per mille alle forze politiche, comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sono le cifre di chi ha scelto di dedicare ai partiti una parte delle imposte del proprio 730, che sarebbero comunque finite nelle casse dello Stato. I dati sono poco incoraggianti per tutti. Il numero complessivo degli italiani che hanno esercitato questa opzione cala da 1.228.311 del 2017 ai 1.089.817 del 2018, con una flessione dell'11%. In termini di importi arrivati ai partiti il numero si riduce da 15,3 milioni a 14,1 con un ribasso del 7,62%.

Ad essere maggiormente penalizzato è il Partito Democratico che in un anno perde 115 mila "donatori", dai 602.490 del 2017 ai 487.748 del 2018 (con una piccola quota finita a Articolo 1/Mdp). Il totale ricevuto passa così dagli 8 milioni del 2017 ai 7 del 2018. Il Pd si mantiene nettamente il soggetto più "votato", almeno tra chi esercita l'opzione del due per mille. Va male anche a Forza Italia che perde quasi il 40% in termini di donatori, da 62.284 a 29.252, accusando così una flessione di circa 210 mila euro di versamenti.

Di segno opposto la performance registrata dalla Lega. Messi insieme i dati relativi alla Lega Nord per l'indipendenza della Padania, e della Lega per Salvini premier ben 268 mila contribuenti hanno esercitato questa opzione, contro i 172.771 del 2017. Male invece Fratelli d'Italia, che perde quasi il 15% dei donatori, e Sinistra Italiana che registra solo 27.325 scelte contro i 65.157 di Sinistra ecologia e Libertà.

Spicca l'assenza del Movimento 5 Stelle, che manca all'appello però per scelta, avendo dichiarato più volte di volere rinunciare al finanziamento pubblico. Il due per mille, infatti, anche se esercitato attraverso una scelta dei contribuenti, è a tutti gli effetti una forma di finanziamento indiretto, visto che i soldi versati ai partiti da chi adotta questa opzione vengono scalati dalle imposte da versare allo Stato, che incassa così meno di quanto dovrebbe.