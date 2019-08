Durigon (Lega): contatti coi 5S? "Per 11 mesi abbiamo fatto ottime cose"

E' possibile ricucire tra Lega e Movimento 5 Stelle o il dialogo è definitivamente chiuso? "Credo che Matteo (Salvini, ndr) abbia detto quello che doveva dire, anche oggi. Facciamo una Finanziaria importante e poi andiamo al voto". Risponde così ad Affaritaliani.it il sottosegretario al Lavoro della Lega Claudio Durigon.

Quindi in questo quadro si potrebbe andare avanti con il M5S per poi votare all'inizio del 2020? "Salvini lo ha già detto ieri nell'intervento al Senato. L'appello di Di Maio era 'votiamo il taglio dei parlamentari e andiamo al voto'. Noi diciamo 'tagliamo i parlamentari, facciamo una manovra imponente e poi elezioni'". Conte ancora premier? "Si è dimesso mi sembra no?", risponde Durigon. Beh, potrebbe avere un reincarico... "Non so". Magari Di Maio premier? "Non lo so, non se neanche se si può fare".

Ma i contatti ci sono tra Lega e M5S o i canali sono tutti chiusi? Durigon ride e poi afferma: "Per undici mesi abbiamo fatto un buonissimo governo e ottime cose, poi negli ultimi mesi purtroppo tutto è naufragato con tanti no e con tanti attacchi personali. siamo pronti a fare quello che serve all'Italia, con il voto come elemento principale". Voto che può essere a ottobre/novembre o all'inizio del 2020, giusto? "L'importante è che si vada al voto in breve tempo...", conclude Durigon.