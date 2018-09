E adesso le riforme costituzionali. I 5 Stelle martellano a tutto campo

Il M5S non si ferma più. Incassato il Def, ora puntano sulla revisione della Costituzione. Martedì 2 ottobre alle 16.00 presso la Camera dei Deputati, nella sala stampa di via della Missione 4, si terrà la conferenza stampa del MoVimento 5 Stelle per presentare le riforme costituzionali. In particolare verranno illustrati i due disegni di legge appena depositati sulla riduzione del numero dei parlamentari e l'introduzione del referendum propositivo.Interverranno il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta Riccardo Fraccaro e i capigruppo al Senato e alla Camera Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva.