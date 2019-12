E' amore tra le sardine e la Pascale. I Papaboys in piazza contro Salvini

"Guardo con interesse alle sardine, vi ritrovo elementi e quella libertà che furono propri della rivoluzione liberale di Berlusconi". Lo afferma Fracesca Pascale, compagna del leader di Forza Italia, in una intervista a 'Huffington post'.



"Si tratta di un fenomeno spontaneo, dilagante, animato da giovani, quindi va guardato con rispetto, interesse e soprattutto non va sottovalutato. Un errore che a suo tempo è stato commesso con i 5 stelle ed il risultato è quello che è oggi sotto gli occhi di tutti. Perché etichettarlo come un gruppo manovrato da ambienti di sinistra, al fine di sminuirlo?", dice la compagna di Silvio Berlusconi che poi spiega: "Nelle sardine ritrovo alcuni elementi della rivoluzione liberale, naturalmente attualizzati".



"Se le sardine, oltre al moto di ribellione verso l'intolleranza sapranno interpretare lo spirito democratico e liberale di chi oggi non vuol rassegnarsi ad un'Italia che sia un monocolore e sovranista, penso che valuterò il piacere di riscendere in piazza per la libertà di tutti", dice ancora la Pascale a proposito della manifestazione del 14 dicembre a piazza San Giovanni a Roma.



SARDINE: IL LEADER SANTORI, 'LA PASCALE FRA NOI? BENVENUTO CHIUNQUE SI DISCOSTI DA SOVRANISMO' - "Non abbiamo bandiere proprio perché accettiamo chiunque voglia prendere posizione contro la retorica sovranista divisiva professata da una parte della destra. Rimane il fatto che in Emilia Romagna e non solo Forza Italia è alleata proprio con i principali artefici di questa retorica. Ma se viene con una sardina bella colorata, chiuderemo un occhio". Risponde così all'Adnkronos il leader delle SARDINE Mattia Santori, rispondendo ad una domanda sulla compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, che ha mostrato interesse verso il movimento, dicendosi pronta a partecipare ad una loro manifestazione.



SARDINE: ENDORSEMENT DAI PAPABOYS, 'IN PIAZZA CON LORO A SAN GIOVANNI - Le SARDINE ricevono l'endorsement dai Papaboys, movimento giovanile che ha cominciato a camminare con Giovanni Paolo II nei giorni della Giornata mondiale dei giovani di Tor Vergata e che ha seminato in tutto il mondo. I Papaboys, oggi movimento trasversale che raccoglie giovani 'rifondaroli' ma anche 'meloniani' e 'salviniani', sabato prossimo saranno in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione del movimento civico che sta prendendo il largo nel Paese. "Sono un movimento straordinario che parte dai giovani - osserva all'Adnkronos il presidente Daniele Venturi -. Crescano sempre più SARDINE e facciano cose alte. Io sarò in piazza con loro sabato". Chissà che ne penserà il Papa delle SARDINE? "Il Papa li ha accesi - non ha dubbi il leader dei Papaboys -. Inutile dire altre cose. Bergoglio ha ricevuto Greta, ha messo insieme i movimenti popolari dell'America latina: i giovani se ne sono accorti. Con appena 25 gruppi su Whatsapp hanno messo insieme un movimento di massa, e a costo zero!". Un movimento attorno al quale si è creata grande attenzione, anche se c'è chi spera che si estinguano presto. "Tra i detrattori - osserva Venturi - c'è chi dice che sono politicizzati e strumentalizzati ma da quello che sto vedendo non mi pare per niente vero. Il mio augurio è che crescano SARDINE giovani e facciano cose alte. Il bello del movimento è che dicono cose che la politica non è riuscita a dire ai giovani: sono 'per', non 'contro', ma mi pare che in tanti lo abbiano capito e guardino alle SARDINE con l'attenzione che meritano". Il presidente dei Papaboys - che sono attivissimi anche sui social con 5 milioni di seguaci e 300 mila ban su Facebook e che stanno sperimentando l'intelligenza artificiale viaggiando su un server della Silicon Valley - confida molto nel movimento civico: "SARDINE avanti tutta, andate e moltiplicatevi in ogni piazza, paese, città. Qualsiasi cosa pacifica venga dai giovani, fosse anche una vera rivoluzione, è la benvenuta. Siamo una democrazia libera di manifestare". "E' straordinario un movimento con una visione sempre più grande e più bella per il Paese. Del resto, se non è la gioventù a rimetterlo in piedi, non saranno gli adulti a risistemarlo. La politica non è più una vocazione, ma un lavoro, un 'oh che bello ho trovato un lavoro'. Non può essere così. I giovani non sono stupidi, lo hanno capito. E si sono organizzati".