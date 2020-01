E' attivo il sito digiunopersalvini.it. Sei pronto a non mangiare per Matteo?

Il numero delle persone che hanno sottoscritto si aggiorna in tempo reale (2.712 alle ore 8.22 di martedì 21 gennaio). Matteo Salvini ha fatto sul serio e ha lanciato il sito internet digiunopersalvini.it con tanto di hashtag per gli utenti di Twitter. Un'altra campagna mediatica che lega il rischio processo (e carcere) alle elezioni regionali di domenica prossima.

Ecco la frase che invita i sostenitori del 'Capitano' a non toccare cibo :

Caso Gregoretti, Matteo Salvini a processo, rischia la galera per aver difeso la Patria! Io sto con lui e digiunerò per un giorno in segno di solidarietà.

IL SONDAGGIO/ Sei pronto a digiunare per solidarietà con Matteo Salvini che rischia la galera per il caso Gregoretti?