E' fatta, Toti lascia Forza Italia. E anche la Carfagna minaccia l'addio

FI. TOTI: OGNUNO VADA PER SUA STRADA, PARTITO ESCE DA SE STESSO - "Mi pare ci siano le condizioni per cui ognuno vada per la sua strada. Se mi dimetto? Mi pare che Forza Italia esca da se stessa". Lo dice Giovanni TOTI, coordinatore nazionale di Forza Italia, al termine della riunione del tavolo delle regole per il congresso del partito.

FI. TOTI: STESSE FACCE E IDEE, COSÌ NON SA DARE RISPOSTE A MODERATI - "Credo che il Paese abbia bisogno di una forza moderata. Le persone che cercano questa casa hanno bisogno di risposte e Forza Italia ha ampiamente dimostrato di non essere in grado di saperle dare con le stesse facce, le stesse persone, le stesse idee. Tutto ha il sapore della nostalgia". Lo dice Giovanni TOTI, ex coordinatore nazionale di Forza Italia, al termine della riunione del tavolo delle regole del partito.

FI. TOTI: AVVENTURA COMINCIATA 19 GIUGNO FINISCE QUI, BUONA FORTUNA A TUTTI - "Tutto quello che sta accadendo oggi, da tragedia sta diventando farsa. Diciamoci la verita', non si ha intenzione di cambiare alcunche'. L'avventura cominciata il 19 giugno per cambiare qualcosa onestamente finisce qua, buona fortuna a tutti". Lo dice Giovanni TOTI, ex coordinatore nazionale di Forza Italia, al termine della riunione del tavolo delle regole per il congresso del partito.

FI: TOTI, 'NON MI RASSEGNO, IL NUOVO COMINCIA OGGI' - "Peccato! Accettando l'incarico da coordinatore il 19 giugno avevo creduto che davvero fosse possibile cambiare, che davvero Forza Italia potesse rinascere da se stessa". Lo scrive su Fb Giovanni TOTI in un post dal titolo 'La tragedia di un partito è finita in farsa'. ''Non mi ero mai tanto sbagliato: nonostante il dissanguamento di voti -dice- nonostante il 6% dei sondaggi, nonostante le tante energie dei territori che chiedevano di poter vivere, il passato ha prevalso". "Pur di far finta di continuare a vivere e baloccarsi con le proprie poltrone -avverte TOTI- la classe dirigente ha deciso di uccidere ogni speranza. La paura, la nostalgia hanno il sapore amaro di chi ha deciso di privare tanta gente di una rappresentanza politica.Ma tutto questo è il vecchio. Il nuovo comincia oggi. Noi non ci rassegniamo, anzi, con entusiasmo partiremo presto per un grande giro d'Italia che avrà una parola d'ordine 'Cambiamo insieme' per fare con tutti voi quello che altri, per egoismo, non hanno avuto il coraggio di fare". "Presto vi diremo dove e quando ci vedremo in tutte le regioni d'Italia. E continueremo a lavorare per costruire il futuro, contro coloro che non sanno staccarsi dal passato", conclude.



FI: Toti, non mi rassegno. Il nuovo comincia oggi - "Il nuovo comincia oggi". Lo scrive l'ex-coordinatore di FI Giovanni Toti su Facebook, dopo la riunione del Tavolo sulle regole. "Noi non ci rassegniamo - prosegue - anzi, con entusiasmo partiremo presto per un grande giro d'Italia che avra' una parola d'ordine 'Cambiamo' insieme per fare con tutti voi quello che altri, per egoismo, non hanno avuto il coraggio di fare".

FI, Carfagna: non faro' parte di comitato di liquidazione - "Apprendo dalla stampa di un superamento delle decisioni assunte dal Presidente Berlusconi il 19 giugno innanzi ai gruppi parlamentari di Forza Italia e dell'insediamento di un coordinamento di presidenza. Coordinamento del quale nessuno mi ha chiesto di far parte e di cui non intendo far parte. E' una scelta in direzione esattamente contraria alle intenzioni che mi ha manifestato Berlusconi. Credo che questo sia il modo migliore per uccidere Forza Italia e io non faro' parte del comitato di liquidazione". Cosi' Mara Carfagna, Vice Presidente della Camera dei deputati.