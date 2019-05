E finalmente comparve Di Maio...

Finalmente Giggino, dopo una notte tormentata in cui ha prima distrutto il ciuccio per la disperazione per poi limarsi i denti a causa di un attacco di brussismo politico, alle 15 è uscito allo scoperto trovando il coraggio per presentarsi in conferenza stampa, ovviamente dopo aver concordato il testo del discorso con Casaleggio JR, i cui meriti mi rimangono sconosciuti, a parte il fatto di essere nato da suo padre e sua madre. Il succo del suo intervento è così riassumibile:

- il M5S ha subìto un calo solo a causa degli elettori che si sono astenuti. Mentre lo diceva, Zingaretti finiva i suoi tortellini ad alto indice di THC gongolando per tutti i voti progressisti che dal M5S si erano ri-travasati al PD, consentendogli di salvare la faccia con un risultato derivante più che dai suoi meriti, dalle cazzate fatte da Giggino negli ultimi due mesi.

- come da me preventivato, Giggino ha sostanzialmente detto che metterà il suo fondoschiena a disposizione di Salvini per realizzare la flat tax e, salario minimo a parte, tutti i punti del contratto di governo non realizzati ovvero quelli della Lega. Attenzione Giggino, la Lega ce l'ha duro, sta scritto negli annali politici, la necessaria approvazione del decreto sicurezza bis lascerà sicuramente dolorose lesioni al lato B pentastellato.

- non si dimetterà, perchè nessuno glielo ha chiesto, nemmeno i 5,8 milioni di persone che hanno deciso di non votarlo più. La colpa è del sistema elettorale che non consente di esprimere opinioni, oltre al non voto.

- il M5S non sa ancora con quale blocco europeo si schiererà nel parlamento EU. Il che significa che verrà deciso solo all'ultimo momento in funzione del minor danno che tale scelta procurerà. Amicus omnibus, amicus nemini, come nella miglior tradizione politica. Ma il M5S non era diverso?

- ha evitato accuratamente di parlare sia della TAV, motivo per cui ha perso il Piemonte, che del decreto sicurezza, motivo per cui dopo la folle deriva immigrazionista di Fico, ha consentito a Salvini di prendersi il paese, Lampedusa e Riace in primis.

Caro il mio Giggino, mi sei simpatico perchè sono convinto che alla fine tu sia un bravo ragazzo pulito, ma datti una sveglia, hai in mano il partito e la possibilità di forzare Casaleggio baby (e te stesso) di confrontarsi col mondo reale.