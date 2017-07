E-News Renzi, il leader del Pd continua ad ignorare Pisapia e Bersani

"Se parliamo di contenuti, di progetti, di idee possiamo discutere, litigare, sbagliare ma facciamo l'interesse dell'Italia e degli italiani. Se invece passiamo il tempo a parlare solo delle questioni interne del partito o della coalizione, alla lunga stanchiamo anche la nostra gente. Figuriamoci gli altri. Aprire le finestre e far entrare aria fresca, questo il nostro obiettivo". Lo scrive il segretario Pd Matteo Renzi nella sua e-news.

IL TESTO INTEGRALE DELLA E-NEWS DI MATTEO RENZI

Scusate se questa settimana l'E-News arriva così in ritardo. Dalla settimana prossima ripartiamo col lunedì, promesso. E per farmi perdonare la faccio breve, brevissima.

Mi limito a segnalarvi alcuni link

Democratica, numero 7, appena uscito. Si parla ancora di periferie, di esperienze nei circoli del PD, di presenza sui social. E c'è in anteprima un pezzo del libro "Avanti" che ho scritto per Feltrinelli con grande impegno nelle scorse settimane e che sarà in libreria a partire da mercoledì 12 luglio. Immigrazione, tema delicato. Ricordate quante volte in passato parlavamo di Africa e migration compact, aumento della cooperazione internazionale, iniziativa europea? Bene. Nel libro faccio un ragionamento più ampio sui temi dell'immigrazione e che si collega anche al principio "Un euro in cultura, un euro in sicurezza". Lo trovate su Democratica (qui).

Leggo volentieri le vostre opinioni, anzi: grazie a chi perderà del tempo per discutere, criticare, dialogare con me su questi temi. L'email è sempre quella: matteo@matteorenzi.it

Democratica sta iniziando a far girare tanti contenuti interessanti. Se lo ritenete utile potete inoltrarla via whatsapp.

Bagnoli, i progetti sul Sud, gli ultimi sondaggi nel link al numero 6

Terzo Settore, Italia 2020, l'intervista all'architetto Stefano Boeri al numero 5

I dati economici, le amministrative, l'Estate romana che fu al numero 4

Vasco Rossi, l'organizzazione da parte dei sindaci e il Forum dei circoli al numero 3

La quattordicesima ai pensionati, l'intervento di Berruto, i dati economici al numero 2

Stiamo davvero producendo tante occasioni di riflessione perché la rete sia oggetto di discussione e non luogo nel quale gridarsi contro in modo becero e banale. Anche su questo la Terrazza del PD che abbiamo fatto ieri con Luciano Floridi e Barbara Carfagna è stata particolarmente ricca di stimoli e di spunti.

Noi stiamo dalla parte dei contenuti.

Come faremo oggi sulla corruzione, in una discussione che vedrà tra gli altri il prof. Vittorio Alberti tra i principali collaboratori di Papa Francesco su questo tema, il prof. Michele Corradino membro dell'ANAC e Alessia Rotta.

Se parliamo di contenuti, di progetti, di idee possiamo discutere, litigare, sbagliare ma facciamo l'interesse dell'Italia e degli italiani. Se invece passiamo il tempo a parlare solo delle questioni interne del partito o della coalizione, alla lunga stanchiamo anche la nostra gente. Figuriamoci gli altri. Aprire le finestre e far entrare aria fresca, questo il nostro obiettivo.

Ce lo possiamo permettere anche perché i risultati passo dopo passo arrivano. Pensate ai dati sui macchinari presentati ieri all'assemblea Ucimu, che vedono un aumento degli ordini del 28% grazie a Industria 4.0. Forse chi ci rideva dietro potrebbe riconoscere oggi i risultati. Nel libro "Avanti" parlo molto anche della mancanza di riconoscenza in politica. Ci sono tanti aspetti personali nel libro, anche di natura intimamente umana: ne parlerò lunedì prossimo in una enews che sarà tutta un lungo pensierino della sera.

A me non interessa la riconoscenza di qualcuno; a me interessa il riconoscimento di qualcosa. E questo qualcosa è l'idea che finalmente si è rimesso in moto il cambiamento. Non fermiamolo noi con le nostre chiacchiere.

3.500.000 pensionati hanno quattordicesima

350.000 giovani usano il Bonus Cultura (la app per 18 enni)

35.000 hanno chiesto l'Anticipo Pensionistico (APE)

350 parlano di coalizione, alleanze e legge elettorale.

Ecco. Mi piace l'idea di coinvolgere gli italiani su questioni che li riguardano, non sui massimi sistemi che appassionano solo gli addetti ai lavori.

Vi auguro un buon weekend, che non si annuncia freschissimo, ecco.

Un sorriso,

Matteo

blog.matteorenzi.it

matteo@matteorenzi.it