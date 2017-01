E Salvini finì tra gli amici di Trump. Guarda il nuovo video di Moby

E' ovvio che Moby abbia rimandato al mittente la richiesta di esibirsi con un dj set durante la cerimonia per l’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump. E a fugare ogni dubbio è arrivato il video di Erupt and Matter.

Il singolo è il nuovo estratto dall’album These Systems Are Failing, tredicesimo lavoro in studio di Moby, il primo realizzato insieme alla sua nuova band The Void Pacific Choir. La traccia è contraddistinta dai toni fortemente politici tanto che, nella descrizione del video, è lo stesso producer di Harlem a raccontare il significato della clip: "I partiti di estrema destra razzisti e retrogradi stanno invadendo le libertà democratiche in quasi tutti i paesi del mondo occidentale. Abbiamo bisogno di rispondere a protestare, sostenendo i progressisti, e soprattutto: VOTATE".

Per l'Italia la notizia è che, insieme a filmati di protesta, tra le immagini che ritraggono alcuni leader politici mondiali, oltre all’esponente dell’estrema destra francese Marine Le Pen, al presidente turco Recep Tayyip Erdogan e a Nigel Farage, c'è anche il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini. Insieme, scontato, al nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump.