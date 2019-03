E' sparita la foto di Matteo Renzi. Mistero a Palazzo Chigi: dove è finita?

A Palazzo Chigi c'è un mistero. Un vero e proprio giallo. E' caccia a chi ha rubato la foto di Matteo Renzi dal cosiddetto "muro dei premier". Dalla parete dedicata ai presidenti del Consiglio che si sono succeduti dall'Unità d’Italia a oggi, manca la foto dell'ex segretario del Pd, in carica dal 22-2-2014 al 12-12-2016.

Uno scherzo, un ladro o una decisione dello stesso Renzi di staccarla dal muro e di portarsela a casa come ricordo? Al momento il giallo non è ancora risolto. Forse, però, c’è un’altra ragione: nella parete, infatti, non c’è più posto. Motivo per il quale, a dirla tutta, le foto di Paolo Gentiloni e Giuseppe Conte non sono mai state appese.

A far notare la stranezza ci ha pensato Massimo Gibelli, giornalista e portavoce del neo-segretario della Cgil Maurizio Landini, domenica a Palazzo Chigi per un incontro tra governo e sindacati per trattare sul decreto sblocca-cantieri. Gibelli, infatti, ha fotografato quel "buco", scrivendo su Instagram: "?Quindi: avevamo finalmente messo anche @matteorenzi nel wall of fame di #palazzochigi. Ora non più...Atto politico o...mistero".