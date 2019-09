Ecco i fedelissimi che seguiranno Renzi:dalla Boschi a Rosato fino a Giachetti

Sono circa 30 i parlamentari che seguiranno Matteo Renzi nel suo nuovo partito di cui ancora non si conosce il nome. 20 deputati e 10 senatori. Ma molti dei fedelissimi come il deputato Luca Lotti, il neo ministro alla Difesa Lorenzo Guerini e il capogruppo al Senato Andrea Marcucci rimarranno nel Partito Democratico a guida Zingaretti. Probabilmente, come dice già qualcuno, a fare i “cavalli di Troia” che permetteranno a Renzi di avere ancora il controllo nel Partito Democratico.

Di certo comunque al momento ci sono le fuoruscite al Senato, dal Pd al Gruppo Misto dell’ex tesoriere Dem Francesco Bonifazi, del neo Ministro all’Agricoltura Teresa Bellanova (capo delegazione nel governo Conte), Tommaso Cerno, Davide Faraone, Eugenio Comincini, Nadia Ginetti, Ernesto Magorno, Donatella Conzatti (ex forzista) ed Ettore Rosato. Poi ci sono gli incerti: si tratta di Pier Ferdinando Casini (attualmente nel gruppo delle Autonomie) e il senatore Nencini, uomo chiave per poter creare un nuovo gruppo parlamentare, in quanto detentore di un simbolo che ha corso alla scorse elezioni politiche. Non lasceranno i Dem le neo sottosegretarie Alessia Morani e Simona Malpezzi.

Almeno il doppio il numero dei deputati che seguiranno l’ex segretario del Partito Democratico fra cui: Maria Elena Boschi, Gennaro Migliore, Ivan Scalfarotto, Michele Anzaldi, Roberto Giachetti, Silvia Fregolent, Marco Di Maio e Anna Ascani. Un nuovo partito è entrato nella maggioranza ed è destinato ad avere grande peso specifico e potere decisionale. Quasi quanto i partner maggiori.