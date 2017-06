Effetto Consip sulle Amministrative. A Rignano perde la candidata dei Renzi

Schiaffo per la famiglia Renzi. Daniele Lorenzini si conferma sindaco di Rignano sull'Arno a capo della lista civica 'Insieme per Rignano'. Dopo anni di relazioni più che amichevoli, i rapporti tra Lorenzini e i Renzi (Tiziano e Matteo) si sono guastati completamente a seguito del caso Consip. Alle Comunali, Lorenzini ha battuto con largo margine la candidata del Pd Eva Uccella. Quando mancano poco più di 600 schede al termine dello scrutinio, Lorenzin conduce con il 48.68% contro il 29.29% della rivale dem. Una sconfitta in casa e molto dolorosa per Renzi senior e Renzi junior.