Elezioni 2018, Amazon: i braccialetti entrano in campagna elettorale. Caos

ELEZIONI 2018, AMAZON, CALENDA: CHIARITO AD AZIENDA CHE BRACCIALETTI IN ITALIA NON SI USANO

"Chiarito ad #Amazon che "braccialetti" non si usano e non si useranno in Italia. Bene investimenti ma con qualità del lavoro". E' il tweet del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, sull'iniziativa di Amazon che ha brevettato un 'braccialetto wireless' per monitorare i propri dipendenti. Il ministro ha incontrato i vertici dell'azienda.

Amazon: ministero, Jobs act non autorizza controlli a distanza

"Il Jobs act ha adeguato la normativa contenuta nello Statuto dei lavoratori -risalente al 1970- alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. La norma non ha dunque "liberalizzato" i controlli, ma ha fatto chiarezza circa il concetto di "strumenti di controllo a distanza" ed i limiti di utilizzabilita' dei dati raccolti attraverso questi dispositivi, in linea con le indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito negli ultimi anni". E' quanto mette in chiaro il ministero del Lavoro, con riferimento ad alcune affermazioni, riportate da agenzie di stampa, secondo le quali il jobs act avrebbe autorizzato l'utilizzo di dispositivi per il controllo a distanza dei lavoratori, si precisa che queste affermazioni non rispondono alla verita' dei fatti. Inoltre, spiega il ministero in una nota, "la disposizione ha previsto che, in ogni caso, questi strumenti possano essere adottati esclusivamente previo accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o del ministero. Di piu': la norma in questione rafforza e tutela ancor meglio rispetto al passato la posizione del lavoratore, imponendo che al lavoratore venga data comunque adeguata informazione circa l'esistenza e le modalita' d'uso di strumenti di lavoro che possano consentire un controllo a distanza".

Amazon: M5s, rischio dignita' lavoratori gia' sviliti da jobs act

"Quando si discutevano i decreti attuativi del Jobs act fummo coloro che protestarono in maniera piu' vivace contro i metodi invasivi di controllo a distanza che il governo Renzi stava mettendo a punto. Adesso, la storia del braccialetto di Amazon per i dipendenti dei magazzini, anche se ancora parliamo soltanto di un brevetto depositato, rischia di diventare l'ennesimo attacco vergognoso alla dignita' del lavoro". Lo osservano i parlamentari del M5S. "Ora leggiamo che questo ritrovato tecnologico dovrebbe servire soltanto a orientare gli addetti nelle ricerche della merce tra gli scaffali. Ma sappiamo come vanno e come funzionano queste cose - rincarano i portavoce - Il governo ci racconta invece che il controllo a distanza serve soltanto per esigenze organizzative e per la sicurezza sui luoghi di produzione, ma il Jobs act in realta' autorizza forme invasive di sorveglianza che ledono la privacy e, peraltro, sviliscono il concetto di produttivita' ed efficienza del lavoro".

Amazon: Di Maio contro braccialetti per controllo dipendenti

"Se in Italia si possono mettere dispositivi sui lavoratori per controllarli e' grazie al Job acts e leggo agenzie del Pd che dicono 'che ne dice Di Maio'. Io sono contro quel provvedimento che permette a aziende anche partecipate dallo Stato di mettere chip nelle scarpe dei lavoratori o i braccialetti controllare i dipendenti. E' incredibile che il Pd che ha fatto la legge per mettere addosso i trasponder addosso agli esseri umani che adesso critichi Amazon". Lo ha detto Luigi Di Maio sui braccialetti brevettati da Amazon.

Amazon: su braccialetto speculazioni fuorvianti

"Le speculazioni riguardo l'utilizzo di questo brevetto sono fuorvianti. Ogni giorno, in aziende in tutto il mondo, i dipendenti utilizzano scanner palmari per il controllo dell'inventario e per spedire gli ordini. Questa idea, se e quando dovesse essere implementata in futuro, verra' fatto nel pieno rispetto delle leggi e delle norme, con il solo obiettivo di migliorare il lavoro di ogni giorno dei nostri dipendenti nei centri di distribuzione". Lo scrive in una nota Amazon, replicando alle polemiche delle ultime ore riguardo alla possibilita' dell'utilizzo di un braccialetto controllato a distanza da parte dei suoi dipendenti. "Muovendo le attrezzature verso i polsi dei dipendenti - spiega l'azienda-, le mani vengono liberate dall'utilizzo degli scanner e gli occhi non devono piu' guardare lo schermo. Tutte le tecnologie che abbiamo implementato fino a oggi- conclude la nota- hanno contribuito al miglioramento delle condizioni di lavoro nei nostri centri di distribuzione

Amazon: Buemi (Psi), braccialetti sono aberrazione inaccettabile

"Sono stato e sono un fautore dell'ampio utilizzo dei braccialetti elettronici da applicare ai cittadini che per ragioni di giustizia sono sottoposti a misure di limitazione della liberta', alleggerendo cosi' i costi per la finanza pubblica e contenendo la detenzione cautelare in carcere solo per i casi piu' gravi", ha dichiarato il Senatore Enrico Buemi, responsabile Giustizia del Psi e membro della commissione giustizia nella XVII Legislatura. "Da qui ad applicare tecnologie simili ai lavoratori, in certi settori, mi sembra una semplice aberrazione inaccettabile", ha continuato. "Si applichino le nuove tecnologie, certo per aumentare la sicurezza dei cittadini rispetto a chi delinque, ma con un po' di visione si pensi ad applicazioni che aumentino la liberta' dei cittadini e dei lavoratori onesti e la loro qualita' della vita, facendo si' che il loro lavoro si svolga non in un regime di semi prigionia ma di maggiore liberta' e flessibilita', pur nel rispetto degli obblighi derivanti alla giusta prestazione lavorativa", ha concluso Buemi.

Amazon: Confindustria Assoconsult, cosi' lavoratori come robot

"Sulla recente bufera legata alla notizia degli strumenti adottati per il controllo dei propri dipendenti, occorre sottolineare che l'innovazione e' sempre volta a semplificare il lavoro di attivita' a minor valore aggiunto, mentre la scelta tanto discussa del brevetto di Amazon - se vero - sostituirebbe le attivita' proprie dell'operatore logistico, che diventerebbe un robot alle dipendenze del digitale e non il contrario come dovrebbe essere. Concordo quindi con quanto affermato dal presidente Gentiloni in merito". Queste le parole di Carlo Cape', presidente di Confindustria Assoconsult e ad di Bip - Business Integration Partners. "La sfida che Assoconsult e le societa' che ne fanno parte porta avanti e' quella di un lavoro di qualita' basato sul merito e sulla partecipazione responsabile di tutti i colleghi consulenti", ha continuato, "le politiche che stiamo promuovendo sono rivolte ad un minor controllo dei propri dipendenti e maggiore condivisione degli obiettivi, il remote working, l'assenza di badge, riconoscimenti legati agli obiettivi sono solo alcuni degli strumenti che stiamo adottando per avere persone serene e motivate diminuendo l'assenteismo, favorendo la collaborazione tra colleghi, migliorando le performance dei singoli".

Amazon: Salvini, chiesto incontro vertici azienda

"Ho chiesto un incontro col direttore dello stabilimento" di Amazon "per andare a verificare se usino gli uomini e le donne come robot". E' quanto fa sapere Matteo Salvini parlando del caso del braccialetto elettronico a Telelombardia. "Mi hanno contattato alcuni lavoratori dell'azienda, vorrei visitare l'azienda incontrare gli operai: mi risulta che diano una multa se mangi una caramella, e che diano un minimo di quattro pacchi al minuto. Se questo e' vero, non e' lavoro non e' dignita'. Anche perche' ogni pacco che parte da li' e' un negozio che chiude", ha continuato il segretario leghista.