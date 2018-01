Elezioni 2018, Berlusconi: stop allevamenti pellicce e maltrattamenti circhi

Stop agli allevamenti di animali per farne pellicce, via gli animali dal redditometro e creazione della figura del garante dei diritti per gli animali. Sono le misure che Silvio Berlusconi ha promesso ai dirigenti del Movimento animalista di Michela Vittoria Brambilla. "Per quanto riguarda i circhi, dove gli animali vivono inscatolati, bisognera' intervenire", ha affermato il presidente di Forza Italia.

Berlusconi: io incandidabile per sentenza criminale

"Con sentenza assurda e criminale mi hanno reso incandidabile". Cosi' Silvio Berlusconi, parlando ai dirigenti del Movimento animalista a Milano.

"In questo momento ci sono anche dei pericoli che non sono solo per i nostri animali ma per tutti noi", ha affermato Berlusconi. "Io sono qui all'eta' riconosciuta di 18 anni, che si puo' leggere anche alla rovescio, come nel '94", ha proseguito. Allora, "incombeva sull'Italia il grave pericolo che andasse al potere un partito che aveva sposato negli anni l'ideologia piu' disumana, il partito comunista". Io "scesi in campo per preservare il nostro Paese da un pericolo che mi sembrava nefasto". La "nostra democrazia e' stata massacrata negli ultimi anni da cinque colpi di Stato, fino a arrivare a somministrarci 4 presidenti del Consiglio e 4 governi non scelti" dagli elettori. Ora, ha continuato Berlusconi, parlando dei 5 stelle, c'e' un "movimento assolutamente non democratico, una setta che dipende da un politburo".

M5s: Berlusconi, dipendono da diktat di "vecchio comico"

Nuovo attacco di Silvio Berlusconi al Movimento 5 stelle. "Questi signori li ho potuti osservare da vicino. Non hanno valori, principi, hanno solo posizioni del momento, pronti a cambiarli a secondo dei diktat di un vecchio comico e del figlioodel socio defunto del vecchio comico", ha affermato il presidente di Forza Italia, intervenendo a un incontro coi dirigenti del Movimento animalista di Michela Vittoria