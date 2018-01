Elezioni 2018 - Forza Italia, Berlusconi affaticato, ma nessun ricovero previsto

Silvio Berlusconi non ha partecipato alla trasmissione di Lucia Annunziata domenica scorsa e ha rinviato due volte il suo intervento nel salotto di Bruno Vespa a causa di un affaticamento, ma - spiegano dallo staff del Cavaliere - non e' previsto alcun ricovero. Domani l'ex premier dovrebbe fare alcune interviste a delle radio, nei prossimi giorni alle tv locali. Il quartier generale dunque resta Arcore ma l'ex presidente del Consiglio - riferiscono i suoi - e' pronto a fare campagna elettorale anche sul territorio, con poche e mirate iniziative. Berlusconi nei giorni scorsi e' stato al tavolo delle trattative sulle candidature poi i vertici azzurri si sono trasferiti a Roma. Il medico personale di Berlusconi, Alberto Zangrillo, gli ha consigliato di riposarsi a causa dell'affaticamento dovuto, viene spiegato, al 'tour de force' dei giorni scorsi.

Elezioni 2018, Berlusconi stop campagna elettorale? Silvio: "Sto benissimo"

"Sto benissimo". Silvio Berlusconi al telefono con l'ANSA da Arcore ha smentito le voci sul suo stato di salute. Secondo voci, non confermate, il presidente di Forza Italia aveva sospeso la campagna elettorale per un affaticamento. "Sto benissimo" ha ribadito lui.

Elezioni 2018, Berlusconi stop alla campagna elettorale? Le indiscrezioni di Repubblica poi smentite da Silvio

Silvio Berlusconi ferma la campagna elettorale. Lo riporta Repubblica, secondo cui ora nel "partito cresce la preoccupazione, che si fa paura a un mese dalle elezioni". Si parla di un affaticamento prolungato e una serie di sbalzi pressori negli ultimi giorni che hanno costretto lo staff di Silvio Berlusconi di cancellare anche la partecipazione di queste ore a Porta a Porta. Domenica scorsa il leader di Forza Italia aeva dato forfait a In 1/2 ora di Lucia Annunziata, ma in quel caso si era parlato di impegni legati alla fase finale di stesura delle liste. L'ultima apparizione pubblica di Berlusconi risale alla puntata di Matrix di una settimana fa. Sempre secondo quanto riporta Repubblica, "in queste ore a Villa San Martino i medici e i collaboratori stanno valutando il ricovero dell'ottantunenne Berlusconi, reduce dall'intervento al cuore di due anni fa, in una clinica del circuito San Raffaele. Pochi giorni per garantire il pieno recupero in vista almeno del rush finale della campagna elettorale". Ma, come detto, Berlusconi ha smentito tutto sottolineando che sta benissimo.