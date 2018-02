Elezioni 2018, Berlusconi: su islam e leva Salvini sbaglia. "Querelo Di Maio"

Elezioni 2018, Berlusconi: Salvini su Islam? A volte e' un po' pirotecnico

"Salvini ogni tanto e' un po' pirotecnico". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Radio Capital commentando le parole del leader della Lega sull'Islam che sarebbe contrario alla Costituzione italiana. "La nostra Costituzione all'articolo 8 prevede la liberta' di tutte le confessioni religiose in quanto non contrastino con il nostro ordinamento e noi dovremo applicare la norma", ha aggiunto Berlusconi sempre commentando le affermazioni di Salvini sull'Islam. "Se in nome dell'Islam o di un'altra religione qualcuno giustifica la violenza o addirittura il terrorismo o anche l'odio razziale saremo molto rigorosi ma non si possono chiudere le moschee, a meno che non siano invece che luogo di culto delle zone franche". Altrimenti, chiudere le moschee "sarebbe in contrasto con la Costituzione. Salvini in questo momento e' in campagna elettorale e cerca di attirare piu' voti, anche sull'Europa pericoli reali da parte di Salvini non ce ne sono", ha concluso il leader di Forza Italia.

Elezioni 2018: Berlusconi, contrario a ritorno leva obbligatoria

"Sono contrario al ritorno della leva militare obbligatoria": ha detto Berlusconi commentando la proposta dell'alleato Matteo Salvini. "Nella stesura del programma elettorale non se ne e' parlato", ha aggiunto.

Elezioni 2018, M5s: Berlusconi, dato mandato a legali per denunciare Di Maio

"Ho gia' dato mandato ai miei legali per denunciare Di Maio", ha spiegato l'ex Cavalierel in merito alle parole del candidato premier dei 5 stelle, che lo ha definito "traditore della patria".

Elezioni 2018: Berlusconi, M5s non partito ma setta pericolosa

"Attenzione a non lasciare il Paese in mano a una setta pericolosa, perche' il Movimento 5 Stelle non e' un partito ma una setta che dipende da un unico capo": lo ha detto Silvio Berlusconi a Radio Capital.

Elezioni 2018, Berlusconi: Macerata e migranti preoccupano, ora risposte

"Cosa si puo' fare di fronte a una profonda preoccupazione se non chiedere alle istituzioni una risposta che finora non c'e' stata?". ha detto in merito ai fatti di Macerata e all'immigrazione clandestina. "Se non facciamo nulla le tensioni sono destinate a salire": lo ha detto Silvio Berlusconi a Radio Capital in merito ai fatti di Macerata e alle tensioni sociali.

Elezioni 2018, Berlusconi: senza maggioranza resta Gentiloni e via Rosatellum

"Naturalmente spetta al Capo dello Stato, decide il Capo dello Stato cosa fare", ma se non ci sara' una maggioranza certa dopo le elezioni e non si dovesse tornare subito a nuove elezioni "non avremmo altra scelta che mandare avanti questo governo, magari modificando la legge elettorale e facendone una migliore, anche se non so se ci sarebbe una maggioranza in Parlamento per cambiare la legge elettorale". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Radio capital.