Elezioni 2018: Buongiorno, raffinato soldato del Sud a fianco del rude Salvini

‘Decisa, pragmatica, grintosa’ sembra una leonessa l’Avv. Giulia Buongiorno nel rispondere a Maria Latella.

Sicuramente sarebbe un buon Ministro della Giustizia, competente e serio. Non alla ricerca della poltrona ma del miglior modus operandi da parte del Centro Destra per fare ripartire la giustizia.

E’ convinta che ‘ da noi manchino sanzioni e regole’ e, quindi, quando questa condizione verra’ ristabilita non sarà’ necessario inasprire le pene. Anche e soprattutto per i cosiddetti ‘colletti bianchi’ accusati di reati contro la Pubblica Amministrazione.

‘Non sono favorevole-dice l’avvocato-a mettere persone in carcere prima della sentenza o ad abusare degli arresti domiciliari e della custodia cautelare’.

Elezioni 2018. Il razzismo nasce spalancando le porte a tutti

E con altrettanta decisione chiarisce il suo credo in merito all’odio razziale che, secondo il vicepresidente del Csm, Legnini e’ in crescita in Italia.

‘Il razzismo nasce spalancando le porte a tutti indiscriminatamente’ conferma Giulia Bongiorno che rileva come, in una situazione di caos, non si riescano a fare le espulsioni di clandestini veri e al contrario non si possa adeguatamente tutelare chi invece avrebbe la legittimità’ di restare.

E poi proprio perche’ la signora oltre ad avere una superprofessionalita’ e superattributi ha pure un’esperienza sul sociale. Esperienza nata dalla Fondazione ‘Doppia Difesa’ creata insieme a Michelle Hunziker contro la violenza alle donne. Cosi dice, forte e chiaro, come la pensa su una caratteristica propria a molti migranti.

‘Riceviamo anche gente con una cultura che insegna a non considerare la donna e in questo senso il rischio di trasferire lo stesso modus vivendi da noi e’ alto’.

Sulle accuse alla sua Fondazione uscite ad hoc su un quotidiano dopo una settimana dalla sua candidatura con la Lega, tira fuori le unghie’ sono accuse totalmente false che ci hanno indotto a fare querele. 'Doppia difesa' nasce per focalizzare l’attenzione sul fenomeno della violenza alle donne. Le donne, a differenza di quanto ci hanno scritto contro, le aiutiamo quotidianamente. Per me la priorità’ e’ tutelare le nostre donne.

Elezioni 2108. 'Doppia Difesa’ a tutela delle donne.

E senza ipocrisia ,confutando alcuni passaggi dell’attacco mediatico, conferma di aver dato alla Fondazione una cifra intorno ai 270000 euro cosi’ come ha fatto pure la Hunziker.

Con la candidatura nella Lega di Salvini ha dovuto subire diversi attacchi, tra questi una donazione privata che avrebbe dovuto arrivare e cancellata subito dopo l’annuncio e ancora più’ grave minacce a Lei e alla famiglia, temi dei quali non vuole parlare lasciando lavorare gli inquirenti.

‘Io sono un soldato e ti seguo’ dice la Buongiorno e non si fa fatica a crederle anche quando dice che molti della sinistra hanno contestato le sue parole a riguardo della ‘chiarezza di pensiero e delle idee molte chiare di Matteo Salvini’

Credono di essere solo loro , alcuni esponenti della sinistra, i depositari di un certo tipo di intelligenza dice in sintesi in risposta. E chiude sottolinenando come molti dell’establishment romano le abbiano chiesto di incontrare il leader della Lega.

Insomma una grinta unica, uno stile raffinato e sintetico proprio di un certo tipo di gente del Sud acculturata, preparata e pronta a dare battaglia. Stavolta al fianco di un rude ma onesto uomo del nord.