Sondaggi Elezioni 2018: CasaPound al 3 % nel Lazio e Antonini "chiama" Pirozzi

Le elezioni 2018, sia politiche sia regionali, potrebbero rappresentare la svolta storica per CasaPound con l'ingresso in Parlamento e in consiglio regionale del Lazio.

Secondo un sondaggio di Termometro Politico per affaritaliani.it, la Tartaruga Frecciata si assesterebbe sul 2,9 % e sarebbe in continua crescita, ciò significa che la soglia di sbarramento dovrebbe essere facilmente superata permettendo l'ingresso del 38enne Mauro Antonini, fondatore, militante e responsabile di CasaPound per il Lazio e soprattutto candidato Governatore, in consiglio regionale.

Proprio da Mauro "Mauretto" Antonini, popolarissimo in territorio laziale e protagonista di molte battaglie nelle varie zone disagiate, viene una proposta "shock" che, se avesse sèguito, si rivelerebbe strategicamente lungimirante per CasaPound.

Antonini ha infatti teso la mano a Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, ex papabile candidato Governatore del Lazio per il Centrodestra, poi sostituito da Stefano Parisi una volta eliminata anche l'opzione Maurizio Gasparri. Il legame di Pirozzi con CasaPound viene da lontano, e precisamente dal sisma di Amatrice, quando la Tartaruga Frecciata - attraverso l'organizzazione La Salamandra, il nucleo di protezione civile che fa capo a CPI - era accorsa sui luoghi disastrati per portare aiuto alle popolazioni terremotate.

Lo stesso Pirozzi citò proprio Mauro Antonini in una trasmissione televisiva, per poi dichiarare di avere solo buone parole da spendere su CasaPound. Ora, in un'intervista di Antonio Rapisarda pubblicata sul Tempo, Antonini tende la mano a Pirozzi, spingendosi a dire che sarebbe un perfetto Vicepresidente.

"Un 5 stelle stagionato", l'ingresso del sindaco di Amatrice nelle file di CPI e in "ticket" con il candidato presidente Antonini sarebbe senz'altro esplosivo in questi ultimi trentacinque giorni di campagna elettorale, e ritaglierebbe a Pirozzi un futuro in una forza politica nella quale ha dimostrato - con le sue dichiarazioni - diverse affinità. Intanto, nel Lazio come su territorio nazionale, la Tartaruga avanza e, visti i sondaggi e i consensi in crescita, il timore dell'onda nera sembra più uno spauracchio che una paura reale da parte dell'elettorato.