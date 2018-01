Elezioni 2018, CasaPound prima a consegnare le firme

È stata CasaPound Italia la prima forza politica a presentare in Lombardia le liste per le elezioni. Un primato che il movimento ha conquistato in gran parte delle regioni italiane.

“In meno di tre settimane abbiamo organizzato oltre 100 banchetti e raccolto oltre 7000 firme, coprendo tutti i collegi”, spiega il coordinatore regionale e vicepresidente nazionale del movimento, Marco Clemente, capolista alla Camera per il collegio Lombardia 1.

“Si tratta di un risultato notevolissimo, che conferma - prosegue Clemente - la nostra capacità di reazione e mobilitazione di fronte alle sfide più complicate. Soprattutto, conferma il rapporto di fiducia e stima che abbiamo saputo costruire con i cittadini, i quali hanno dato una risposta alla nostra chiamata perfino superiore alle aspettative. Ricordiamo che altre forze politiche si sono sottratte con trucchetti di palazzo a questo passaggio certamente molto impegnativo, ma pur sempre imposto dalla legge”.

“Il mio ringraziamento – conclude il vicepresidente nazionale di Cpi - va a tutti i nostri militanti e candidati, che per l’ennesima volta hanno dimostrato che in questo Paese c’è ancora qualcuno capace di intendere la politica come servizio, ma anche ai tanti italiani che non si arrendono e che riconoscono in CasaPound Italia un argine al fatalismo e al declino del nostro Paese”.

I candidati capilista di CasaPound Italia alla Camera per i collegi plurinominali sono:

Lombardia 1 – 01: Alessandra Brusoni

Lombardia 1 – 02: Marco Clemente

Lombardia 1 – 03: Marco Clemente

Lombardia 1 – 04: Angela De Rosa

Lombardia 2 – 01: Gabriele Bardelli

Lombardia 2 – 02: Rita Carla Bizzoco

Lombardia 3 – 01: Angela De Rosa

Lombardia 3 – 02: Mario Torri

Lombardia 4 – 01: Francesca Chiara Mongiello

Lombardia 4 – 02: Gianluca Galli

I candidati capilista di CasaPound Italia al Senato sono:

Lombardia 1: Diego Ratti

Lombardia 2: Daniele Contucci

Lombardia 3: Morena Pollini

Lombardia 4: Roberta Capotosti

Lombardia 5: Laura Carcano