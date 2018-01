Elezioni 2018 Centrodestra, candidature nei collegi uninominali: ecco la mappa

Elezioni 4 marzo. Nel Centrodestra è quasi pronta la mappa delle candidature nei collegi uninominali. Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia-Udc, dopo diversi incontri, hanno trovato un accordo di massima che nei prossimi giorni, in tempi sono molto stretti, dovrebbe essere ratificato da un vertice di coalizione tra i leader che molto probabilmente si terrà a Roma. Entro la mettà della prossima settimana i partiti della coalizione contano di chiudere le liste, sia i candidati comuni nel maggioritario-uninominale sia quelli nel proporzionale, dove ognuno corre con il proprio simbolo.



In queste ore i nomi entrano ed escono, si spostano da Regioni a province ma l'intesa di massima ormai è praticamente chiusa. I collegi uninominale sono in totale 341 (232 per la Camera e 109 per il Senato). Di questi, stando a quando ha appreso Affaritaliani.it, Forza Italia ne avrà 139, la Lega 135, Fratelli d'Italia 51 mentre Noi con l'Italia 16. Il calcolo è stato effettuato tenendo conto sia dei risultati delle ultime elezioni amministrative (Comunali e Regionali) sia della media dei sondaggi più recenti.



I quattro partiti del Centrodestra hanno anche deciso quanti collegi considerati sicuri, quanti in bilico e quanti molto difficili spettano a ciascun partito. Forza Italia e Lega avranno lo stesso numero di candidature in collegi dove la vittoria è molto probabile, ovvero 61. 23 sono i candidati praticamente blindati per il partito della Meloni e 7 quelli della quarta gamba. Forza Italia avrà poi 42 collegi in bilico e 36 dove la partita è molto difficile. La Lega rispettivamente 40 e 34, Fdi 16 e 12 e Noi con l'Italia 5 e 4.



Ovviamente la distribuzione non è la stessa in tutta Italia. La Lega fa la parte del leone al Nord dove avrà la maggioranza dei candidati nell'uninominale soprattutto in Veneto ma anche in Lombardia. Salvini e Giorgetti sono comunque riusciti a strappare una rappresentanza al Centro-Sud dove in alcune aree non mancheranno candidati leghisti. Forza Italia ha una distribuzione omogenea sul territorio nazionale, anche se in percentuale il maggior numero di collegi è al Sud e soprattutto in Sicilia. Fratelli d'Italia ha numeri molto bassi al Nord e il numero maggiore di collegi li ha nel Lazio (Roma in testa) e in generale nel Centro-Sud. Noi con l'Italia è forte in Sicilia, grazie soprattutto all'Udc, e in Puglia, grazie a Raffaele Fitto, e ha soltanto una testimonianza al Nord e nelle Regioni (ex) rosse.