Elezioni 2018, Crosetto: "Stop immigrazione selvaggia. Aiutiamo l’industria"

“Andando in giro si sente quest’aria di volontà di rinnovamento. Una fiducia nel centrodestra che non dobbiamo sprecare”, Guido Crosetto, coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, racconta ad Affaritaliani.it le sue sensazioni alla vigilia del voto del 4 marzo.

Molti si sono offerti a Fratelli d’Italia ma non hanno trovato posto. Possiamo fare qualche nome?

“Sono stati candidati in altri partiti quindi non voglio dire nulla. Noi abbiamo privilegiato le persone che conoscono i territori, che hanno fatto la gavetta con noi e si sono rimboccati le maniche in questi anni in cui Fratelli d’Italia non aveva nulla da offrire se non un’idea di nazione. Un’idea di un percorso per ricreare fiducia in questo Paese. Quelli che si sono offerti all’ultimo minuto anche se avevano nomi altisonanti li abbiamo lasciati ad altri partiti”

Si è parlato di Tremonti, di Giulia Bongiorno…

“Sono dei nomi di persone che si sono offerte. Ma non faccio nomi io, non posso”

Cosa l’ha convinta a tornare in politica dopo che si era ritirato?

“La richiesta insistente di Giorgia (Meloni, ndr) di darle una mano per questo momento importantissimo per il Paese, non solo per Fratelli d’Italia. E la possibilità di raccontare al Paese la mia idea sul nostro futuro”

Che Italia sognate?

“Io sogno un Paese che sappia riprendere in mano il suo destino. Non possiamo pensare di avere il 38% di disoccupazione, o vedere le imprese che se ne vanno dall’Italia…”

Proposte…

“Ad esempio fare zone ad agevolazione fiscale come fa il Portogallo con i pensionati italiani. Attiriamo noi i pensionati dell’Europa del Nord attraverso queste agevolazioni fiscali. Pensiamo a un Paese che difende la propria originalità, i propri prodotti tipici, la terra e i prodotti agricoli. Difendiamo la grande industria che poi ci trascina nella grande competizione internazionale, proprio per difendere la piccola e media impresa. E la tutela della maternità…”

Poi “c’è l’enorme problema dell’immigrazione selvaggia, una parte che diventa delinquenza. I cittadini si sentono meno sicuri, hanno paura. E’ un altro tema su cui non si può non intervenire. Lo Stato deve discernere tra chi viene perché è povero, c’è guerra, sta morendo e chi viene per delinquere”

Dove si è persa la sinistra?

“Parlando troppo con le élite europee, finanziarie e troppo poco con il popolo...”

E POI: DALLA FLAT TAX ALLA LA COALIZIONE DEL CENTRODESTRA DOPO LE ELEZIONI, LA PREMIERSHIP, IL SUD DIMENTICATO, CROSETTO MINISTRO: GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA A GUIDO CROSETTO DEL DIRETTORE DI AFFARITALIANI.IT ANGELO MARIA PERRINO