Elezioni 2018, Di Maio sempre più solo nella campagna elettorale del M5s

E’ da un po’ di tempo che il giovane premier in pectore grillino si muove sulla scena elettorale senza la tutela del mentore Beppe Grillo e l’assistenza del gemello diverso Alessandro Di Battista. Ma sembra che, quest’obbligo di correre da solo, gli stia facendo bene. Si muove, combatte, risponde colpo su colpo. Beppe Grillo, nonostante le continue assicurazioni ufficiali, resta defilato. Probabilmente nella consapevolezza che ormai il Movimento e’ maturo per camminare da solo. Il secondo invece ha fatto una scelta diversa, professionale e familiare. La prima e’ quella diventare scrittore, giornalista, viaggiatore e la seconda quella di essere padre attivo e presente. Una decisione consapevole e che merita rispetto.



Elezioni 2018. Il M5S orfano di Grillo e Di Battista.



E quindi il Movimento, in una fase cosi’ delicata, e’ rimasto orfano di due importanti testimonial. Innegabile l’attrattivita’ di Beppe Grillo sulle piazze e altrettanto adrenalinico il fascino del giovane Di Battista. Luigi Di Maio e’ rimasto cosi’ terza e pure unica punta del tridente. Infatti dietro ai tre pare esserci un bel vuoto per quel che riguarda i volti che ‘bucano lo schermo’. Non sono certo quelli di Casaleggio Junior, e nemmeno di Paola Taverna o di Vito Crimi. E sembra impensabile una rimessa in gioco di Virginia Raggi o di Chiara Appendino.



Elezioni 2018. Rimane solo Luigi Di Maio



Rimane solo lui, Il premier designato Luigi Di Maio. E bisogna riconoscere che il giovane premier pentastellato, si sta dando un gran daffare nel portare avanti la campagna del Movimento. Anche perche’, a onor del vero, se non ci fosse lui quali sarebbero i candidati o i parlamentari spendibili in campagna elettorale? Il giovane premier pentastellato anche a Pescara, dove ha incontrato imprenditori e societa’ civile, ha confermato che per lui due sono le qualità’ più’ importanti : in primis la competenza, la testa , l’intelligenza e come secondo il cuore. ‘ Non sono gli slogan che fanno la differenza bensi’ la credibilità’ conferma Di Maio srotolando una lista di desiderata che il M5S promettera’ dopo la vittoria del 4 marzo. Una lunga lista della spesa, condivisibile quasi su ogni punto, ma fattibile dal punto di vista delle coperture economiche molto meno. Si vedrà’, in fondo non e’ che i programmi degli altri partiti siano apparentemente migliori. Larghe promesse con strette coperture,veri libri dei sogni.



Elezioni 2018. Cosa manca a Di Maio rispetto ai suoi avversari?



Cosa manca al giovane premier grillino rispetto ai suoi avversari? Matteo Renzi non ha un’immagine in crescita ma ha dalla sua la capacita’ di sostenere un dibattito televisivo, il contraddittorio lo carica e ne ha esperienza. In più’ il PD ha molte ‘facce’ credibili da spendere nel corso della lunga campagna. Paolo Gentiloni, Marco Minniti, Giancarlo Padoan hanno capacita’ e buona immagine. Dal canto suo il Centrodestra può’ vantare tre nomi che nel bene e nel male sanno tenere la scena e gestire un confronto televisivo. Silvio Berlusconi certo non si presta a un testa a testa in campo aperto ma i mezzi per apparire certo non gli mancano e gode ancora di largo seguito. Giorgia Meloni ha esperienza sufficiente e Roberto Salvini si autocarica quando si trova nell’arena a combattere. Luigi Di Maio invece, orfano del duo Grillo/Di Battista dovrà’ reggere da solo il peso di tutta la campagna elettorale. In più’ non e’ dato sapere come reagirà’ in un confronto televisivo che prima o poi sarà’ costretto a fare ( fino ad ora per diversi motivi non ha mai accettato alcun guanto di sfida, come quelli ricevuti ad esempio da Renzi o dalla Boschi). Il grande numero di indecisi fara’ probabilmente la scelta finale di voto sulla base dei match dell’ultima ora. Basti pensare alle passate elezioni in Francia e Stati Uniti e ai duelli televisivi tra Macron/Le Pen o tra Trump/Clinton. Sapra’ Di Maio reggere da solo la campagna mediatica dei Cinque Stelle? Lo si vedrà’ a brevissimo.