Elezioni 2018:Fabio Franceschi coeditore de Il Fatto si candida con Berlusconi

“Apprendiamo dalle agenzie di stampa che Fabio Franceschi, titolare di Grafica Veneta e azionista di minoranza della Società editoriale Il Fatto Spa con il 4% delle quote (acquisite a suo tempo dal nostro socio storico Francesco Aliberti e senza alcun incarico operativo), ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni con Forza Italia. Intendiamo tranquillizzare i nostri lettori sulla assoluta incompatibilità con la nostra società editoriale per chiunque ricopra incarichi in qualunque forza politica. Entro breve tempo dunque Franceschi – al quale auguriamo le migliori fortune – riceverà una proposta per la cessione del suo pacchetto azionario.”

Cinzia Monteverdi, amministratore delegato della Società editoriale Il Fatto Spa

Marco Travaglio, direttore de Il Fatto quotidiano

Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it

Questo è l’inizio della notizia data da Il Fatto su sé stesso e a firma della Trimurti.

Già l’inizio è divertente; “apprendiamo dalle agenzie di stampa”. Troppo forte. Un giornale come Il Fatto “apprende dalle agenzie” che un suo socio ha “tradito” i Sacri Ideali della lotta a B. e si è trasferito armi e bagagli dall’odiato nemico, candidato nel Veneto per Forza Italia. E, si badi bene, che non si tratta di un socio qualsiasi, ma di un “coeditore” e “stampatore”, anche se la comunicazione cerca di sminuire e di far passare la cosa come una sine cura, come si trattasse quasi di uno sconosciuto.

Ma vediamo come si presenta il “transfuga” dalle colonne dello stesso quotidiano: (https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/faliberti/):

“Sono nato a Sassuolo nel 1969. Ho tre figli. Vivo fra Reggio Emilia, Roma e Pietrasanta. Sono allievo dell’italianista Ezio Raimondi a Bologna. Mi occupo principalmente di editoria, ma anche di vini e di aceti balsamici tradizionali. Sono presidente della casa editrice Aliberti, coeditore e azionista de Il Fatto Quotidiano e del nuovo settimanale di satira Il Male di Vauro e Vincino, nelle edicole da autunno 2011. I vini che produciamo in famiglia sono lambruschi reggiani e di Sorbara. Si chiamano “vini Lunatici”.

Fabio Franceschi è inoltre proprietario di “Grafica Veneta”, una delle più quotate aziende del settore nota in tutto il mondo, tanto che ha stampato anche Harry Potter.

Dunque apprendiamo che si tratta, come dicevo, del coeditore e stampatore de Il Fatto, altro che “senza alcun incarico operativo” come afferma invece il quotidiano. Se non è “operativo” un editore…

Ma le sorprese non sono finite qui.

Franceschi, oltre che essere azionista de Il Fatto, lo è anche di Vauro e Vincino, i mostri sacri della satira contro Berlusconi. Ed ora, poveretti, che faranno il duo?

Certo, la produzione di vini che si chiamano “Lunatici” è già un segno esemplificativo di rotta incerta, ma passare così clamorosamente al nemico è un duro colpo per una testata che ha fatto della purezza ideologica e della assoluta coerenza il proprio marchio di fabbrica.