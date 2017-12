Elezioni 2018, Gallo (M5S): "Boschi, cosa fai? Il tuo è suicidio politico"

Maria Elena Boschi ma cosa fai? Fuggi dai truffati di Arezzo e ti tuffi tra i truffati della Campania? Vieni a casa mia? Il tuo è un vero e proprio suicidio politico. Qualcuno ti ha detto che questo è il territorio dei truffati del caso Deiulemar? Ricordi che il PD e il governo per 5 anni non hanno alzato un dito per difendere le 13mila famiglie truffate? Non che il centrodestra, Forza Italia o Lega abbiano fatto qualcosa di diverso. Siete in buona compagnia. Avete spolpato bene questa Italia. Il MoVimento 5 Stelle è l'unica forza politica che anche al SUD ha combattuto fianco a fianco ai truffati, portando in parlamento il caso Deiulemar e denunciando il coinvolgimento di banche e istituti di credito. Ci sono 3 casi eclatanti. Tra i grandi debitori del Monte dei Paschi di Siena c'era la Deiulemar; gli armatori della Deiulemar di concerto con la CARIFE Cassa di Risparmio di Ferrara volevano creare la Banca del Sud; e alla Banca popolare di Torre del Greco, il piccolo istituto della città del crac Deiulemar, oggi c’è l’ex numero 1 di CariChieti. Qui c'è un popolo che ne ha subite troppe e ricorda chi non ha mosso un dito e chi invece in questi 5 anni, come il sottoscritto e tutto il M5S, ha utilizzato ogni sua forza per scalfire il potere dei colletti bianchi che diventano ricchi con le rovine altrui