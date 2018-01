Elezioni 2018 Grasso: Prodi? Centrosinistra diviso per volontà di Renzi

Le dichiarazioni rilasciate da Romano Prodi ad Affaritaliani.it, in un colloquio telefonico (leggi qui), hanno suscitato moltissime reazioni. "E' sotto gli occhi di tutti che il centrosinistra non si e' potuto ricomporre per volonta' di Renzi. La composizione delle liste e le otto fiducie sulle legge elettorale sono segnali inconfutabili della volonta' del Pd e di Renzi di fare altro". Lo afferma il Presidente del Senato e leader di LeU, Pietro Grasso, raggiunto telefonicamente dall'ANSA. "Prodi ritiene la finta coalizione che ha messo in piedi Renzi, che lo costringera' a votare Casini a Bologna anziche' Errani, un centrosinistra unito? Noi in quel tipo di coalizione non ci possiamo stare".

Bersani: Prodi? Pd di Renzi vuol fare centrosinistra con Berlusconi

Romano Prodi su LeU è "opinabile". Così Pierluigi Bersani intervistato da Giovanni Floris a DiMartedì su La7. "Che il Pd sia per l'unità del centrosinistra è abbastanza curioso", aggiunge. "Non la faccio lunga: stiamo andando a votare con una legge che il Pd ha fatto con la destra, non l'ha mica fatta con noi". "Nel Pd - spiega ancora - è stata liquidata buona parte di quelli che parlavano di centrosinistra. Quando candidi in Sicilia sodali di Cuffaro o di Lombardo, in Lombardia il braccio destro di Formigoni, nel cuore dell'Emilia Casini e Lorenzin... È tutta gente che quando pensa al centrosinistra pensa di farlo con Berlusconi".

Speranza: centrosinistra rotto da chi vuol patto Renzi-Cav

"Togliere l'articolo 18, fare la riforma della scuola contro insegnanti e studenti, mettere 8 volte la fiducia su una pessima legge elettorale. Questo, non altro, ha rotto il centrosinistra. E' forse di centrosinistra candidare al Parlamento Casini, Lorenzin e Viceconte? A me sembra solo che si prepari il patto Renzi-Berlusconi". Lo dice il coordinatore di Mdp ed esponente di LeU Roberto Speranza, interpellato su Romano Prodi, secondo il quale LeU non e' per l'unita' del centrosinistra.

Elezioni: Fratoianni (Leu) a Prodi, Renzi realizzato sogni destra

"Vorrei direi con grande rispetto a Prodi che Renzi, il gruppo che gli sta attorno e il Pd - piu' che l'unita' del centrosinistra - hanno in realta' realizzato i migliori sogni della destra....". Lo scrive su twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, esponente di Liberi e Uguali.

Elezioni: Martina, grati a Prodi per contributo all'unita'

"Dobbiamo essere sempre grati a Romano Prodi per il suo contributo all'unita' del centrosinistra. Oggi la coalizione guidata dal Pd con Insieme, Civica Popolare e +Europa e' l'alternativa plurale e unitaria alla destra e ai cinque stelle". Cosi' il vicesegretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, commenta le parole di Romano Prodi.

Maturani (Pd): bene Prodi, in campagna per battere destra e M5S

"Comprendiamo che per Leu le parole di Prodi siano scomode, ma la verità è che il Pd è per l'unità del centrosinistra, mentre c'è chi fa una campagna elettorale solo contro, per dividere ancora. Come centrosinistra noi siamo impegnati a battere le destre e il populismo devastante del M5s". Lo dice la senatrice Pina Maturani, vicepresidente del gruppo del Pd e candidata a Roma per il Senato.

Elezioni, Richetti: Parole di Prodi su LeU trovano riscontro quotidiano

"Prodi è una delle personalità più importanti del centrosinistra, le sue affermazioni (su LeU, ndr) trovano riscontro nella quotidianità, sia per le dichiarazioni degli esponenti di Liberi e Uguali che nella durezza nel comporre le liste elettorali, nelle quali il PD è sempre visto come il vero avversario" così Matteo Richetti (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

ELEZIONI, GUERINI (PD): BENE PRODI, BATTIAMO DESTRE ED ESTREMISTI

"Il Partito Democratico è impegnato a costruire una coalizione forte e credibile in grado di rispondere all'avanzata delle destre e delle forze estremiste. Accogliamo quindi con piacere le parole di Romano PRODI, che riconoscono la validità del lavoro fatto in direzione di un'azione unitaria delle forze di centrosinistra. Per noi l'avversario è alla nostra destra e l'obiettivo è dare seguito ai risultati raggiunti dai governi del PD. Spero che le parole di Prodi siano uno stimolo per lavorare verso un comune obiettivo". Così in una nota Lorenzo Guerini, coordinatore della segreteria del Partito Democratico.

ELEZIONI: MARCUCCI (PD), BENE PRODI. VOTO A LEU A VANTAGGIO DESTRA

"L'indicazione di Romano Prodi e' particolarmente chiara: in campo c'e' un solo centrosinistra, rappresentato dalla coalizione del Pd. E' abbastanza evidente infatti che ogni voto per Leu e' un vantaggio per la destra e per i populisti". Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci.

ELEZIONI: MIRABELLI (PD), PRODI HA RAGIONE, NOSTRI AVVERSARI DESTRE E POPULISMI

"Da Romano Prodi vengono parole chiare: il Pd è per l'unità del centrosinistra e in questa direzione va il nostro impegno a costruire una coalizione in grado di battere la destra e il M5S. In campagna elettorale vogliamo parlare al Paese del futuro che vogliamo, forti dei tanti risultati dei nostri governi". Lo dice il senatore del Pd Franco Mirabelli, candidato al Senato a Milano.