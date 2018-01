Elezioni 2018, Grasso (LeU): sì a stepchild adoption e adozioni gay

"Occuparsi del figlio del partner più che un diritto mi sembra un dovere". Sulla stepchild adoption "siamo sempre stati d'accordo, lo saremo ancora". Lo ha detto il presidente del Senato e leader di LeU Pietro Grasso a Radio 24. Riguardo l'adozione di un minore da parte di una coppia dello stesso sesso, Grasso ha sostenuto che "è possibile che si arrivi anche a questo, non mi scandalizzerei. Già avviene per sentenze di Stati esteri - ha spiegato - che vengono riconosciute dai magistrati. Se questo già avviene non si capisce perché non dovrebbe esserci una disposizione legislativa".

Elezioni: Grasso, da Leu politiche di sinistra

Le politiche di Liberi e Uguali "sono politiche di sinistra che hanno al centro le diseguaglianze", ha spiegato Grasso. E ha aggiunto: le politiche del Pd, a partire dal Jobs Act, "hanno portato piu' verso destra".