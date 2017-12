Elezioni 2018, l'innovazione scende in politica. Nasce 10 Volte Meglio

“La spinta che mi ha fatto alzare in piedi e impegnarmi in un atto di coraggio verso il Paese con la creazione di 10 Volte Meglio è stata la profonda convinzione che malgrado la situazione che vive il Paese, l’Italia possa essere la culla di un nuovo rinascimento tecnologico, digitale e culturale, restituendo un futuro ai giovani”. Così Andrea Dusi, ideatore e trascinatore di “Dieci volte meglio” spiega la sua decisione di impegnarsi nelle prossime elezioni politiche.

In Dieci Volte Meglio imprenditori, manager, molti mondi diversi che si sono uniti, giovani e non, donne e uomini, che non si sentono rappresentati dalle forze politiche esistenti e che vogliono portare un cambiamento radicale. Tra i suoi promotori personaggi che nel mondo dell’innovazione e delle startup hanno promosso alcuni prodotti di successo, come Wish Days, protagonista in Italia nel campo dei cofanetti viaggio regalo. E ancora: esperti di criptovalute (i bitcoin) e di tecnologia Blockchain, fino a Ted, format di storytelling e condivisione.

"Il nostro obiettivo è creare posti di lavoro e di focalizzare la nostra attenzione su istruzione, turismo, sviluppo economico legato all’innovazione e a un piano innovativo per il Sud", commenta Dusi, “ma il nuovo movimento è aperto a tutti - aggiunge - cerchiamo in tutta Italia persone competenti che vogliono mettersi al servizio del Paese. Invitiamo tutti coloro che hanno come noi una visione di futuro a mandare la loro candidature che saranno vagliate una per una da cacciatori di teste professionisti, come si fa nel mondo dell'impresa. È arrivato il momento delle forze creative e innovative”, conclude.

Al centro del programma di Dieci Volte Meglio: istruzione, turismo e innovazione. Il Movimento, consapevole dell’importanza della comunicazione oggi, si è affidato ad uno dei guru di Obama, Mitch Stewart, e come spin doctor ha scelto la Comin & Partners.