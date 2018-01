Elezioni 2018 sondaggi. Elezioni politiche 2018 sondaggi. Indiscrezioni dai partiti su elezioni 2018 sondaggi.

Elezioni 2018 sondaggi Lazio. M5S primo partito sul 25% davanti al Pd in arretramento sotto il 20%. Nel Centrodestra Fratelli d'Italia e Forza Italia si contendono la prima posizione sul 13-15% con la Lega non male sul 7-8%. Liberi e Uguali non benissimo sul 5-6%.