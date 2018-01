Elezioni 2018 Lega, Salvini 'salva' Bossi. Il segretario si candida al Senato

Matteo Salvini in corsa al Senato e conferma della candidatura di Umberto Bossi. E' questo l'orientamento emerso dalle riunioni dei vertici leghisti in via Bellerio in vista delle politiche del 4 marzo. Secondo quanto si apprende, con la lista dei candidati al proporzionale non ancora chiusa, lo scenario che si profila vede il segretario leghista candidato al Senato nel listino proporzionale nelle principali citta'. Bossi, che malgrado il soprannome 'senatur' ha svolto un solo mandato al Senato, dal 1987 al 1992 (tutti gli altri a Montecitorio), dovrebbe anche lui essere candidato a Palazzo Madama, nella circoscrizione Lombardia 3.