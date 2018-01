Elezioni 2018: liste, insorge Forza Italia di Lecce. Il caso

Lettera inviata

al Presidente Silvio Berlusconi

p.c. al Coordinatore regionale Luigi Vitali

Carissimo Presidente Silvio Berlusconi,



Le scriviamo per testimoniarle il nostro disappunto e la nostra delusione in merito alle notizie sulla compilazione del listino proporzionale di Lecce. Fino a giovedì il dott. Paolo Pagliaro, primo anche nel sondaggio, era il capolista e questo ci rendeva orgogliosi e motivati ad intraprendere una campagna elettorale per vincere ed avere finalmente, nel Salento, una persona che ha sempre lottato per la sua terra e ha ridato insieme al coordinatore on. Vitali linfa vitale al nostra Partito. Poi abbiamo saputo che tutto è cambiato e ci ritroviamo con delle persone che non rappresentano il territorio e che non possono rappresentarci, disattendendo così le volontà che lei aveva sempre espresso e cioè che i candidati fossero espressione dei territori e della società civile e imprenditoriale. Avevamo già mal sopportato le dinamiche che hanno dato vita agli uninominali ma, coscienti degli equilibri che bisogna mantenere con gli alleati, eravamo felici di essere rappresentati dal dott. Pagliaro nel listino proporzionale.Il dott. Pagliaro è la persona che ci ha ridato la speranza di una nuova politica. Crediamo in lei per non vedere vanificato l’impegno di tutti noi e speriamo che ci sia ancora il tempo per cambiare l’ordine delle cose e per ridare a Pagliaro ciò che merita, e cioè la prima posizione, se così non fosse rimarremo delusi e ci sarebbe il rischio reale di un totale disimpegno di tutti i nostri elettori....No, non va bene. No, non va bene.



Lecce, 28 gennaio 2018



I Dirigenti provinciali: Cristian Sturdà, Cesare Vernaleone, Cosimo Leo, Giovanni Zecca, Pasquale De Monte, Ada Alibrando, Francesca Tundo



Gli amministratori: Fabiana Rucco, Giovanni Zecca, Pasquale De Monte, Tonio Campa, Antonio Garzya, Caterina Bray, Rocco Calorì, Daniela Capone, Antonella Carachino, Marcello Cazzato, Fernando Centonze, Bruno Corrado, Marcello Greco, Pamela, Lecci, Fernando Leone, Maria Grazia Lunedì, Gino Mastria, Sandro Negro, Luigi Panico, Cosimo Damiano Rizzelli, Giuseppe Rosato, Gregorio Sales, Emanuela Stìfani, Mauro Valentino, Francesco Vergari, Gianluca Vilei, Antonio Megha, Stefano Russo, Gianluca Spagnolo, Chiara Spagnolo, Giovanni Casarano, Giuliana Coluccio, Luigi Montinaro, Sandra Villani, Eliana Nuzzo, Ada Spinetta, Daniele Lanzilotto, Daniele Zaminga, Pippo Donzello.



I Responsabili di Dipartimento: Mauro Della Valle, Annalaura Giannelli, Wladimiro Micelli, Francesco Colaci, Luisa Milelli , Luciano Montinaro. Michelino Ricci, Pamela Calosso, Stefano Stella, Rosa Tarantino, Emanuele Franza, Vincenzo Bolognese, Antonio Bagnolo, Alessandro Castriota Scanderbeg, Eliana Nuzzo, Antonio Caputo, Luciano Gala, Michele Pirelli, Marta Rossetti, Giacomo Filippo Casciaro, Angelo Piperno, Angelo Donno, Giuseppe Alemanno, Tina Rizzo De Giovanni, Pamela Lecci, Bianca De Simone, Rita Sofia Cecaro’, Adriano Verdesca, Massimiliano Spinetta, Walter Cosimo Pennetta, Fabiola De Giovanni, Gianfranco Loreta, Amalia Borrelli, Salvatore Scordella, laria Greco, Giorgio Martina. Carlo Sazio, Ricchiuto Rosaria, Davide Secli, Giorgio Frigoli, Giuseppe Valentino, Salvatore Del Vecchio, Salvatore Ponzo, Giorgio Fortunato, Ivan Cofano, Gianpiero De Benedetto, Giamiampiero Marchello, De Riccardis Antonio, Antonio Pinto, Andrea Leo Rizzo, Lucio Rocca