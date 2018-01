Elezioni 2018, Lorenzin non presenta il simbolo dopo la diffida di Rutelli

"Non è in discussione l'alleanza con il Pd, nè la costituzione del gruppo parlamentare con Dellai, nessun motivo politico, solo questioni di carattere organizzativo", assicura un big di 'Civica popolare', spiegando lo slittamento della conferenza stampa di presentazione del nuovo simbolo della lista Lorenzin previsto per questa mattina. Vari i motivi del rinvio: innanzitutto, la necessità di definire gli ultimi dettagli del logo, forse anche l'opportunità politica di evitare polemiche con Francesco Rutelli, di conseguenza con i Dem, partner alle prossime politiche, ma pure la volontà di sfruttare al massimo l'esposizione mediatica dopo la Befana. Se ne parlerà più avanti, ora si lavorerà tutto il week end per cercare di ufficializzare il simbolo nei primi giorni della prossima settimana. Lorenzo Dellai assicura all'Adnkronos: ''Stiamo procedendo secondo i programmi e subito dopo l'Epifania si presenterà il simbolo e partirà l'operazione politica". Ci sarà la Margherita nel nuovo emblema? "Non voglio anticipare nulla, abbiamo ribadito più volte che non esistono questioni di confondibilità con il simbolo della Margherita di Rutelli e quindi, per quanto ci riguarda, questa polemica è totalmente priva di significato politico e giuridico. Abbiamo un simbolo diverso che non ha nulla a che vedere con quello di Dl".