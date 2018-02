Elezioni 2018 M5s: alleanza con Pd-Fi-Lega? Di Maio smentisce Reuters

Elezioni 2018 M5s: alleanza con Pd-Forza Italia-Lega? Di Maio smentisce Reuters

Luigi Di Maio smentisce l'agenzia Reuters, secondo la quale il candidato premier M5s avrebbe detto agli investitori britannici di essere pronto ad un'alleanza di Governo con Pd, Fi, Lega.

"Quanto riportato dall'agenzia Reuters non corrisponde al vero. Agli investitori internazionali - scrive Di Maio su Facebook - incontrati oggi a Londra ho ribadito cio' che ho sempre detto: che il giorno dopo le elezioni, se non dovessimo avere la maggioranza dei seggi, faro' un appello pubblico a tutte le forze politiche invitandole a convergere sui temi e sulla nostra squadra di governo, senza alcun tipo di alleanze, inciuci o scambi di poltrone di governo"

Elezioni 4 marzo M5s: Di Maio, alleanza con Lega? Smentita da me, e da Salvini

"Io so che oggi Salvini l'ha smentita questa possibilita'. E sono contento, cosi' avete una doppia smentita, sia da me sia da lui". Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier M5s, in una conferenza stampa a Londra trasmessa su Facebook, a proposito dell'articolo pubblicato dal Financial Times nel quale veniva espressa la preoccupazione per una possibile alleanza tra Movimento 5 stelle e Lega.