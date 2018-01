Elezioni 2018 M5S: ecco i candidati esterni alle elezioni politiche

Elezioni 2018 M5S.

La presentazione dei candidati è stato uno dei momenti clou dell'evento conclusivo del Villaggio Rousseau, condotto da Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 stelle. Di Maio ha iniziato dai parlamentari uscenti: sono state tre donne le prescelte per rappresentare la pattuglia dei pionieri entrati in Parlamento nel 2013 per la prima volta. "Prima di tutto - ha annunciato - vi voglio ripresentare tre donne: Giulia Grillo, Paola Taverna, Laura Castelli. Tre delle tante nostre lady di ferro, come Roberta Lombardi. In questa legislatura hanno portato avanti tante battaglie". Dopo un breve saluto delle tre parlamentari uscenti e verosimilmente ricandidate, anche se l'ufficialità arriverà stasera, come ha precisato lo stesso Di Maio, è stata la volta delle personalità esterne: grandi applausi degli attivisti per il comandante Gregorio De Falco, reso famoso dal "salga a bordo, cazzo" rivolto al comandante della Costa Concordia durante il naufragio: "Ha bisogno di presentazioni?", ha chiesto Di Maio nel fragore della sala. De Falco si è presentato proponenendo "coerenza fra dichiarazioni e fatti". La platea ha accolto affettuosamente anche i giornalisti Emilio Carelli e Gianluigi Paragone, il presidente del Forum italiano disabilità Vincenzo Zoccano. Ma è stato l'ex senatore Idv e presidente di Adusbef Elio Lannutti a trascinare la platea con un breve ma appassionato intervento contro quelli che "sono ossessionati dal M5S: i competenti, ma i competenti si sono mangiati questo Paese!", ha urlato Lannutti sommerso dalla standing ovation dei presenti e dallo slogan dei vecchi tempi "Tutti a casa! Tutti a casa!".

"Noi tuteliamo i risparmiatori, non i banchieri. C'è una persona che è andata da Lilli Gruber e ha detto che se dovessi vincere io sarebbe una sciagura... Io una telefonata non gliela farei mai". Ha ironizzato così il candidato premier M5S Luigi Di Maio al Villaggio Rousseau di Pescara, alludendo al patron di Repubblica Carlo De Benedetti.

"Non dobbiamo aver nessun rimorso, se andremo al governo lo decideranno gli italiani ma noi dobbiamo fare il possibile". Lo afferma Luigi Di Maio riprendendo il microfono dopo gli interventi dei candidati esterni. "In questa campagna - sottolinea ancora - tutti ci vengono a dire che vogliono abolire le leggi che hanno gia' votato. E' una campagna singolare. La Fornero Salvini non la vuole? Ma si e' alleato con chi l'ha votata".

"Decideranno gli italiani se mandarci al Governo ma noi dobbiamo mettercela tutta". Lo ha detto Luigi Di Maio concludendo la tre giorni dio formazione M5s di Pescara. "Ci siamo noi e poi ci sono gli altri che continuano ad attaccarci. Hanno ragione: fanno bene ad avere paura. Siamo la prima forza politica del Paese e il primo Movimento in Europa", ha sottolineato. Dagli attivisti in sala, poco prima, piu' volte e' stato scandito lo slogan "tutti a casa, tutti a casa", rivolto ai partiti tradizionali.

M5S: DI MAIO, ECCO I 20 PUNTI PER LA QUALITA' DELLA VITA DEGLI ITALIANI

Venti punti per la qualità della vita degli italiani. Li ha elencati Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, parlando a Pescara, precisando che "sono il nostro programma per andare al governo di questo paese". "I cittadini italiani nei prossimi 40 giorno dovranno sopravvivere a un bombardamento di slogan - ha detto Di Maio - Ma noi dobbiamo dire che non devono valutare le forze italiane sulla base degli slogan di questi giorni, ma su quello che hanno fatto negli ultimi 20 anni". "Non sono gli slogan che fanno la differenza - ha continuato il leader del M5S - ma è la credibilità e noi arriviamo qui dopo cinque anni in Parlamento con la credibilità che serve a una forza politica che ha fatto quello che diceva avrebbe fatto". Ecco i 20 punti del programma: - Via subito 400 leggi inutili. Stop alla giungla delle leggi, meno burocrazia per imprese e cittadini.

Smart nation: nuovo lavoro e lavori nuovi. Investimenti ad alto moltiplicatore occupazionale per creare nuove opportunità di lavoro e nuove professioni. Investimenti in nuova tecnologia, nuove figure professionali, internet delle cose, auto elettriche, digitalizzazione PA - Reddito di cittadinanza: rimettiamo l'Italia al lavoro. Oltre 2 miliardi di euro per la riforma dei centri per l'Impiego: facciamo incontrare davvero domanda e offerta di lavoro e garantiamo formazione continua a chi perde l'occupazione. Con la flex security le imprese sono più Competitive e le persone escono dalla condizione di povertà. - Pensione di cittadinanza: mai piu' sotto i 780 euro. Pensione minima di 780 euro netti al mese a tutti i pensionati, 1.170 euro netti al mese per una coppia di pensionati. - Meno tasse, più qualità della vita. Riduzione delle aliquote Irpef, niente tasse per redditi fino a 10mila euro, manovra choc per le piccole e medie imprese: riduzione del cuneo fiscale e riduzione drastica dell'Irap, abolizione reale degli studi di settore, dello split payment, dello spesometro e di Equitalia, inversione dell'onere della prova: il cittadino è onesto fino a prova contraria.

Tagli agli sprechi e ai costi della politica: 50 miliardi che tornano ai cittadini. Stop a pensioni d'oro, vitalizi, privilegi, sprechi della politica e opere inutili. Riorganizzazione delle partecipate, spending review della spesa improduttiva - Sicurezza e legalità. 10mila nuove assunzioni nelle forze dell'ordine e due nuove carceri per dare ai cittadini più sicurezza e legalità - Stop al business dell'immigrazione. Cooperazione internazionale finalizzata anche alla stipula di trattati per i rimpatri. 10.000 nuove assunzioni nelle commissioni territoriali per valutare, in un mese, come negli altri paesi europei, se un migrante ha diritto a stare in Italia o no - Tutela dei risparmi dei cittadini. Risarcimenti ai risparmiatori truffati. Creazione della Procura nazionale per i reati bancari. Riforma bancaria Glass Steagall act contro le speculazioni.

La sanità si prende cura di te.Aumento delle risorse per la Sanità Pubblica e riduzione sostanziale delle liste di attesa per tutti gli esami medici - 17 miliardi per aiutare le famiglie con figli. Applicazione del modello francese, rimborsi per asili nido, pannolini e baby sitter. Introduzione iva agevolata per prodotti neonatali, per l'infanzia e per la terza età. Innalzamento importo detraibile per assunzione di colf e badanti - Banca pubblica per gli investimenti. Creazione di una Banca pubblica per gli investimenti per piccole imprese, agricoltori e famiglie - Lotta a corruzione, mafie e conflitti d'interesse. Modifica 416 ter sul voto di scambio politico mafioso. Riforma della prescrizione. Daspo per i corrotti. Agenti sotto copertura. Intercettazioni informatiche per reati di corruzione. - Una giustizia rapida, equa ed efficiente. Riduzione della durata dei processi. Certezza del processo e della pena.

Green economy: italia 100% rinnovabile. 200mila posti di lavoro da economia del riciclo rifiuti. 17mila nuovi posti di lavoro per ogni miliardo di euro investito nelle rinnovabili e nell'efficienza energetica. Uscita dal petrolio entro il 2050. Un milione di auto elettriche - Riduzione del rapporto debito pubblico/pil di 40 punti in 10 anni. Più ricchezza grazie a maggiori investimenti in deficit, ad alto moltiplicatore e con maggiore occupazione. Riduzione spese improduttive. Tagli agli sprechi. Lotta alla grande evasione fiscale - Superamento della cosiddetta buona scuola. Piano assunzioni razionale in base al fabbisogno delle scuole. Incremento spesa pubblica per istruzione scolastica. Abolizione del precariato - Valorizzazione e tutela del made in Italy. Italia.it diventa la piattaforma e-commerce per i prodotti made in Italy nel mondo. Maggiore tutela dei beni culturali. Salvaguardia della qualità dei prodotti italiani minacciati dai trattati internazionali. Creazione di un ministero del Turismo separato da quello dei Beni Culturali.

Investimenti produttivi: 50 miliardi nei settori strategici. Puntiamo su: innovazione, energie rinnovabili, manutenzione del territorio, contrasto al dissesto idrogeologico, adeguamento sismico, banda ultra larga, mobilità elettrica - Superamento della legge Fornero. Quota 100 e Quota 41. Staffetta generazionale. Categorie usuranti. Opzione donna.