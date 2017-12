Elezioni 2018, M5s nuove regole: candidati anche non iscritti e multe

M5s: Di Maio, multe per voltagabbana, stop vincolo di mandato

"Sicuramente ci criticheranno ma per me e' sacrosanto: chi entra in parlamento con un gruppo e cambia gruppo o se ne va a casa o paga una multa profumata". Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio - che ha postato un video sul suo profilo facebook - parlando con i giornalisti a margine di una iniziativa a Gorgonzola, in merito alle multe salate che le nuove regole interne al Movimento prevederanno in caso di 'cambi di casacca'.

"Non esiste che possiamo consentire" che ci siano in Parlamento persone che "possano mettersi in vendita nel gruppo Misto. Rivendico la possibilita' di multare con centinaia di migliaia di euro i parlamentari che cambieranno casacca, ma non credo ci saranno nel nostro gruppo. Ma soprattutto i cittadini sappiano che se dovessimo andare al governo inseriremo una norma che impedira' ai parlamentari di continuare a restare in parlamento quando cambiano gruppo, di qualsiasi gruppo: basta con l'assenza del vincolo di mandato", scandisce Di Maio, che aggiunge: "Questa legislatura ha visto 576 voltagabbana, uno ogni tre giorni, e cio' significa che le leggi votate in questi 5 anni sono state votate grazie a quelli che hanno cambiato casacca e si sono venduti al miglior offerente".

Ok anche a candidati non iscritti al M5s

Per la scelta dei prossimi candidati grillini ai collegi uninominali, in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo (sulle quali Luigi Di Maio, candidato premier grillino contabilizza la possibilità che il Movimento arrivi al 40%) si potranno fare avanti anche esponenti della società civile che non sono iscritti ai Cinquestelle e che, finora, con le regole grilline, sarebbero stati impossibilitati a candidarsi. Un'apertura - viene spiegato- per venire incontro alle tante richieste di professionisti, imprenditori e altre figure che si sono avvicinate al Movimento, ma non sono iscritti al Movimento e sarebbero restati fuori da una possibile candidatura parlamentare. Spendibili per le sole "sfide dirette". Per il M5s è una rivoluzione. E' il "metodo Roma", fa notare un parlamentare, quello che portò alla formazione di una giunta infarcita di presenze esterne, anche se poi molte di quelle presenze in Campidoglio hanno avuto vita brevissima e tormentata.