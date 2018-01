Elezioni 2018, M5S: tutti i nomi dei candidati. Ecco le liste

Elezioni: su blog Grillo pubblicata prima lista candidati M5s





E' stato pubblicato sul blog di Beppe Grillo l'elenco dei candidati per i collegi plurinominali del Rosatellum che saranno presenti nelle liste del MoVimento 5 Stelle, "cosi' come definiti dalle parlamentarie e nel rispetto di quanto definito dalla legge elettorale". L'esito della consultazione degli attivisti sulla Rete non dà però indicazioni sulle preferenze ottenute da ciascuno.





Parlamentarie M5s: quasi tutti i big sono capilista









Ci sono quasi tutti i big M5s a capolista dei listini proporzionali per le elezioni delle nuove Camere. Ovviamente lo sono anche Luigi Di Maio e Roberto Fico, che corrono per il nuovo gruppo che , con le elezioni del 4 marzo, si formera' a Montecitorio.





Parlamentarie M5s: Paragone primo per Senato con Crimi e Toninelli





Il giornalista Gianluigi Paragone arriva primo alle parlamentarie del M5s nel collegio Lombardia 3, per le elezioni del nuovo Senato. Con lui, negli altri 4 collegi della Regione, al primo posto ci sono Vito Crimi, Danilo Toninelli, parlamentari uscenti, e Maria Laura De Franceschi con Alessandra Riccardi, new entry.





Parlamentarie M5s: Lannutti primo con Taverna e Fattori nel Lazio





Arriva primo alle parlamentarie M5S per correre nella lista proporzionale predisposta in vista dell'elezione del nuovo Senato, Elio Lannutti, storico fondatore dell'Adusbef. Negli altri due collegi del Lazio le prime ad essere votate dagli attivisti sono le gia' senatrici Paola Taverna ed Elena Fattori. Nel collegio del Lazio 1 il giornalista Franco Fracassi e' il quarto votato per la corsa verso Palazzo Madama.





Parlamentarie M5s:Comandante De Falco primo in collegio Toscana 2





Il comandante Gregorio De Falco, assurto agli onori per la tragedia della nave Concordia, e' arrivato primo alle Parlamentarie M5s, nel collegio Toscana 2 in corsa nella lista proporzionale per il Senato.

Elezioni 2018, M5S: tutti i nomi dei candidati. Ecco le liste

Qui l'elenco dei candidati che saranno presenti nelle liste del MoVimento 5 Stelle, così come definiti dalle parlamentarie e nel rispetto di quanto definito dalla legge elettorale.