Elezioni 2018, Enrico Bracalente (patron di Nero Giardini) dalla Lega al M5S

Enrico Bracalente (dal 1998 al timone di B.A.G. spa, azienda di Monte San Pietrangeli (FM) titolare del brand NeroGiardini) si schiera con Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle. "Io sono molto deluso dalla vecchia politica - ha detto durante un incontro nel suo stabilimento in provincia di Fermo con il candidato premier del M5S e altri imprenditori, trasmesso in diretta streaming -. In passato sono stato dietro a qualche onorevole imprenditore, ma sono molto deluso e non voglio più accettare questa classe politica". Bracalente fu amico di Bossi e Dell'Utri, come ricorda il fatto qutodidiano. In vista del voto del prossimo 4 marzo arriva l'endorsement ai Cinque Stelle: "Loro amministrano bene, a Roma, nonostante tutto quello che si dice, sono cambiate molte cose. Speriamo che Di Maio vinca".