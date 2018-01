Elezioni 2018, Paola Ferrari con Silvio. Colpo a Repubblica dai De Benedetti

La giornalista Paola Ferrari, moglie di Marco De Benedetti (figlio di Carlo De Benedetti), potrebbe accettare la candidatura offerta da Cesa e Lupi, la quarta gamba del Centrodestra. Quindi, il quotidiano con il cuore a Sinistra potrebbe ritrovarsi – se la Ferrari accetterà – con la moglie dell’editore parlamentare della coalizione di Berlusconi. Come scrive lanotiziagiornale.it, Paola Ferrari per ora risponde che la candidatura è possibile ma non probabile, anche se tutti sanno della sua passione per la politica... Arriverà la coltellata in famiglia?