Elezioni 2018 Pd Boschi Bolzano. Rivolta contro la Boschi in Alto Adige

"Wir werden nicht für Maria Elena Boschi stimmen" ("Non voteremo per Maria Elena Boschi". In Alto Adige è in atto una vera è propria rivolta contro la pupilla di Matteo Renzi, catapultata nel collegio uninominale di Bolzano-Bassa Atesina per evitarle la corsa nella Toscana di Banca Etruria. Il Pd ha scelto il Sud Tirolo perché spera che, grazie allo storico accordo con gli autonomisti della Svp, il collegio sia praticamente blindato per la Sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio. Ma mai dire mai, e mai dare nulla per scontato. La base del Partito Democratico di Bolzano è in subbuglio e sono moltissime le mail, le telefonate e i post sui social di chi afferma che non voterà alla Camera, annullando la scheda o lasciandola bianca, proprio per evitare di votare la Boschi all'uninominale. E la stessa cosa sta accadendo anche nella minoranza tedesca (da qui "Wir werden nicht für Maria Elena Boschi stimmen") che questa volta in massa potrebbe decidere di non votare Svp proprio evitare di sostenere nel maggioritario l'ex ministra del governo Renzi. La Boschi ha sostenuto la riforma istituzionale bocciata dal referendum del 4 dicembre 2016 che, di fatto, colpiva le autonomie locali e ora corre in una zona del Paese dove almeno il 40% della popolazione appartiene ad una minoranza. Per molti un assurdo, un fatto inaccettabile. Senza contare che nel Pd locale si sentono esautorati con una decisione imposta da Roma. Fatto sta che se la Boschi dovesse perdere il 4 marzo sarebbe davvero un evento eccezionale che potrebbe accelerare lo sgretolamento del Pd.

BOSCHI IN ALTO ADIGE CONTRO LA BIANCOFIORE

Tutto confermato. Il 4 marzo alla elezioni nel Collegio Bolzano-Bassa Atesina per la Camera ci sara' la sfida tra la Sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi (Centrosinistra) - oggi a Bolzano per l'avvio della campagna elettorale - e Michaela Biancofiore (Centrodestra). La Biancofiore sara' anche capolista nel proporzionale regionale. Per il Senato il Centrodestra candida il segretario regionale della Lega, Massimo Bessone. Il Centrodestra a Merano candida, per il Senato, l'ex senatrice Maria Ida Germontani (Noi con l'Italia) e Ambra Giovanazzi (Forza Italia) per la Camera. A Bressanone candidata Cristina Barchetti (Fratelli d'Italia) per la Camera e Cristina Tos (Lega) per il Senato. Alessandro Urzi' sara' capolista per il proporzionale per Fratelli d'Italia. Il Movimento 5 Stelle in Alto Adige candidera', per la Camera, Filomena Nuzzo (Bolzano-Bassa Atesina), Francesca Morrone (Merano) e Verena Weinhard (Bressanone) e per il Senato, Diego Nicolini (Bolzano-Bassa Atesina), Maria Paola Amatori (Merano) e Josef Pedevilla (Bressanone).