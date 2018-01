Elezioni 2018, Pd Modena: boom di "paracadutati". Fedeli, Fassino, Lorenzin...

Pochi i modenesi effettivamente residenti e operanti sul territorio in lista. Prevalgono i paracadutati o catapultati direttamente da Roma, come scrive La Gazzetta di Modena. Il Partito Democratico nei collegi delal città piazza come capilista o candidati unici all'uninominale nomi come Beatrice Lorenzin, ma anche Piero Fassino , Valeria Fedeli e Edoardo Patriarca. E questo sta caudando non poche polemiche. Tra l'altro, Beatrice Lorenzin non è del Partito Democratico, ma di Civica Popolare: solo che, per effetto della nuova legge elettorale, i partiti considerati minori devono essere aiutati dai maggiori per trovare rappresentanza alla Camera e così il Pd si è dovuto adattare per salvare l'alleanza.

LE CANDIDATURE DI MODENA



Camera

Uninominale: Beatrice Lorenzin (Modena), Stefano Vaccari (Cento)

Plurinominale Emilia Romagna-1: 1) Dario Franceschini, 2) Giuditta Pini 3) Sandro Gozi 4) Lia Quartapelle

Plurinominale Emilia Romagna-2: 1) Piero Fassino 2) Lucia Annibali 3) Edoardo Patriarca 4) Barbara Paron

E-R 3 (Bologna): Carla Cantone, Luca Rizzo Nervo Giuditta Pini e Benedetto Zacchiroli .

Senato

Uninominale: Andrea Rossi (Modena)

Plurinominale Emilia Romagna-1: 1) Daniele Manca 2) Teresa Bellanova 3) Ernesto Carbone 4) Francesca Puglisi

Plurinominale Emilia Romagna-2: 1) Valeria Fedeli 2) Matteo Richetti 3) Paola Boldrini



PLURINOMINALE CAMERA

E.Romagna-01 (Forli'-Cesena- Rimini): 1 Dario Franceschini

2 Giuditta Pini

3 Sandro Gozi

4 Giorgia Bellucci

E.Romagna-02 (Ferrara-Modena): 1 Piero Fassino

2 Carla Cantone

3 Andrea Rossi

4 Barbara Paron

E.Romagna-03 (Imola-Bologna) 1 Carla Cantone

2 Luca Rizzo Nervo

3 Giuditta Pini

4 Benedetto Zacchiroli

E.Romagna-04 (Parma-Piacenza-Reggio) 1 Andrea Orlando

2 Paola De Micheli

3 Luigi Marattin

4 Licia Ferrari

PLURINOMINALE SENATO

E.Romagna-01(Bologna-Ferrara-

Ravenna- Rimini) 1 Daniele Manca

2 Teresa Bellanova

3 Ernesto Carbone

4 Francesca Puglisi

E. Romagna-02 (Modena-Reggio-

Parma-Piacenza) 1 Valeria Fedeli

2 Matteo Richetti

3 Paola Boldrini

4 Marco Bergonzi



COLLEGI UNINOMINALI CAMERA

Imola: Serse Soverini

Cesena: Fabrizio Landi

Ravenna: Alberto Pagani

Ferrara: Dario Franceschini

San Giovanni In Persiceto: Francesco Critelli

Bologna Mazzini: Andrea De Maria

Bologna Casalecchio Di Reno: Gianluca Benamati

Cento: Stefano Vaccari

Modena: Beatrice Lorenzin

Sassuolo: Claudio De Vincenti

Scandiano: Antonella Incerti

Parma: Lucia Annibali

Fidenza: Giuseppe Romanini

Piacenza: Patrizia Calza

Rimini: Sergio Pizzolante

Forli': Marco Di Maio

Reggio nell'Emilia: Graziano Delrio

COLLEGI UNINOMINALI SENATO

Rimini: Tiziano Arlotti

Ravenna: Stefano Collina

Ferrara: Sandra Zampa

Bologna: Pierferdinando Casini

Modena: Edoardo Patriarca

Reggio Emilia: Vanna Iori

Parma: Giorgio Pagliari

Piacenza: Paola Gazzolo