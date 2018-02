Elezioni 2018 Renzi: 240 euro al mese per figlio. Elezioni programma Pd

"Un unico sostegno universale alle famiglie. Una misura fiscale unica (in grado di raggiungere anche gli incapienti sotto forma di assegno) che preveda 240 euro di detrazione Irpef mensile per i figli a carico fino a 18 anni e 80 euro per i figli fino a 26 anni". E' una delle proposte contenute nel programma del Pd, presentato da Matteo Renzi a Bologna presso l'Opificio Golinelli.

Elezioni 2018 Renzi: il reddito di cittadinanza? Incentivo a licenziare

"Noi proponiamo un patto: smettiamo di parlare di vaccini in campagna elettorale. In cambio voi smettete di mettere in forse l'utilità dei vaccini". Lo ha detto Matteo Renzi, alla presentazione del programma Pd presso l'Opificio Golinelli di Bologna. "E' in corso un dibattito allucinante sui vaccini dove Salvini, in una strana corrispondenza d'amorosi sensi con la Raggi, ha messo in discussione legge sui vaccini", ha aggiunto il segretario del Partito democratico davanti a tutto lo stato maggiore del partito dell'Emilia-Romagna.

In sala c'è un'atmosfera festosa. Circa 200 le persone presenti, una cinquantina in piedi. Tra il pubblico il ministro della Cultura, Dario Franceschini (candidato nella sua Ferrara); i candidati del partito in regione: Piero Fassino; Francesca Puglisi; Ernesto Carbone; Luca Rizzo Nervo; Gianluca Benamati, Matteo Richetti e Carla Cantone.

Presenti anche le parlamentari Sandra Zampa e Marilena Fabbri; Sandro Gozi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli Affari europei; il sindaco di Imola, Daniele Manca; il segretario regionale del Pd Paolo Calvano; il segretario provinciale Francesco Critelli (candidato); il sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Andrea Rossi; il capogruppo Pd in Regione, Stefano Caliandro e l'assessore ai Trasporti Raffaele Donini.

Folta anche la rappresentanza del Comune di Bologna, con in testa il sindaco Pd Virginio Merola, la vicesindaco Marilena Pillati e gli assessori Matteo Lepore e Marco Lombardo. Sulla parete della sala campeggia lo slogan della campagna del Pd: 'Gli altri promettono il paese dei balocchi, noi abbiamo un altro programma" e ancora '100x100 Credibile, sostenibile, realizzabile'.

I dettagli del programma verranno presentati, tra gli altri, da Tommaso Nannicini, responsabile del programma elettorale, .

"Tutti si aspettano effetti speciali. Questa campagna elettorale sembra la brutta copia di quella pubblicità e pensa che noi siamo così creduloni da crederci. Sembra che il dibattito politico non sia fatto su questioni reali, noi invece rimettiamo al centro il pragmatismo".

"Non spareremo cifre a caso come 100 miliardi per il reddito di cittadinanza. Noi diamo incentivi per assumere. Il reddito di cittadinanza è un incentivo per licenziare", ha detto Renzi facendo riferimento ad una delle proposte economiche centrali dell'M5s. "Quelli lanciano per aria proposte inaudite e assurde, fanno il reddito di cittadinanza coi soldi del Monopoli, noi proponiamo 100 piccoli passi in avanti per l'Italia, 100 piccole cose concrete, impegni realizzabili. Ma lo facciamo partendo da 100 cose che abbiamo fatto".

Quanto alla Flat tax - cavallo di battaglia del centrodestra - Renzi ha detto: Che senso ha "abbassare le tasse ai miliardari? Perché abbassare le tasse a chi guadagna tanti soldi e non a chi fatica ad arrivare alla fine del mese?".

C'è chi dà colpa al Jobs act anche se "si è aperta una polemica sulla scelta di un'importante multinazionale. Si dà la colpa al Jobs act di tutto. Noi vogliamo riportare la discussione al pragmatismo".

"Sulla revisione della spesa abbiamo raggiunto risultati per 33 miliardi, anche se non ne parla nessuno", ha detto Matteo Renzi specificando: "33 miliardi sono già da parte e 15 ne vogliamo mettere da parte nei prossimi anni".

"Tre versioni del programma: una versione malloppo, che Nannicini chiama versione nerd, di una sessantina di pagine. Poi c'è una versione sintetica di una quindicina di pagine, per chi preparava gli esami sui bignami. E poi c'è una terza versione, più rischiosa, che propone un metodo nuovo. Quelli promettono il reddito di cittadinanza da dare forse con i soldi del monopoli, noi cento piccoli passi avanti per l'Italia, cento impegni realizzabili partendo da cento cose che abbiamo fatto".

"Vogliamo investire dieci miliardi su famiglie con figli: un assegno universale che coprirà tutte le famiglie con un sistema forte di welfare", ha spiegato Nannicini. "Si tratta di un programma credibile, perché accanto alle proposte ci sono i risultati ottenuti in questi anni. ma anche perchè tutti gli impegni di spesa sono inferiori alle risorse mobilitate nelle ultime 4 leggi di bilancio. Facciamo proposte concrete misurabili su quello che possiamo fare perché buona politica vuol dire non prendere in giro gli elettori", ha aggiunto il responsabile del programma dem.

"C'è chi fa programmi per pochi, promettendo mirabolanti riduzione delle tasse, chi agita slogan elettorali per molti, a noi interessano proposte per tutti. Con una tensione universalistica che non lasci le persone sole di fronte a nuove fragilità. La quarta chiave di lettura è che è un programma che sceglie l'Europa, noi non mettiamo la testa sotto la sabbia come chi promette un referendum per uscire dall'euro a giorni alterni. Sappiamo che il 2018 sarà l'anno delle scelte, noi dobbiamo decidere se l'Italia vuole stare in Europa da protagonista o vuole chiamarsi fuori e questo programma dice che noi vogliamo starci da protagonisti", ha continuato l'esponente dem. "Queste quattro proposte sono il filo rosso che tiene insieme il programma. Ma ce ne sono alcune a cui tengo particolarmente: un piano forte per la non autosufficienza, un rischio che riguarda sempre più famiglie o un rafforzamento il reddito di inclusione".

Nannicini ha anche parlato della "riduzione del cuneo fiscale dal 33 al 29 per cento per incentivare il lavoro a tempo indeterminato".

Nannicini ha anche parlato di un piano per la non autosufficienza, interventi per garantire le pensioni dei giovani, sostegno alle famiglie, qualità del lavoro e piedi ben pianti in Europa. "E' un programma credibile - ha detto Nannicini - perché facciamo proposte concrete e misurabili con i risultati di questi anni, che ha voglia di guardare al futuro, che ha una tensione universalistica per non lasciare nessuno da solo ed è un programma che sceglie l'Europa: il 2018 sarà l'anno delle scelte, l'Europa sta capendo che cambiare approccio, noi, con le prossime elezioni, dobbiamo decidere se Italia vuole starci da protagonista o chiamarsi fuori. Dobbiamo avere uno sguardo lungo, vogliamo di fare riforme che abbraccino tutti, perché i benefici della crescita coinvolgano tutti. Stando in Europa da protagonisti perché è lì che molte risposte potranno arrivare".

"E' un programma che sceglie l'Europa - ha detto ancora Nannicini - noi non mettiamo la testa sotto la sabbia come chi promette un referendum sull'euro a giorni alterni. Sappiamo che 2018 sarà l'anno delle scelte per passare a politiche sulla crescita. Il nostro programma dice che vogliamo restare da protagonisti Contro flat tax, la sfida è "un investimento di 10 miliardi per le famiglie con figli".



"Hanno detto che abbiamo messo in lista solo fedelissimi, oggi è forse la prima volta che incontro Lisa, fedelissima sì ma all'idea di una cura del futuro", ha aggiunto Matteo Renzi a Bologna, dopo l'intervento di Lisa Noja, avvocata impegnata nel sociale e per i diritti e candidata del Pd, alla presentazione del programma. "La nostra fedeltà è all'idea di cura del domani", ha sottolineato Renzi.

"La nostra Europa è valori, cultura e stato di diritto. Non possiamo accettare che ci siano governi come quello in Polonia o Ungheria che possono fare gli europeisti quando arrivano i fondi e i nazionalisti quando devono ricevere qualche centinaio di rifugiati da Italia e Grecia". L'ha detto il sottosegretario Sandro Gozi presentando la parte del programma Pd dedicata all'Europa. "L'Europa che vogliamo - aveva detto in un precedente passaggio Gozi - moltiplica le sicurezze, le protezioni e le opportunità".



"I dati di lotta all'evasione fiscale sono incredibili. Siamo passati da 10 mld di euro a oltre 20 miliardi di euro di recupero dell'evasione senza contare quello che deriva da Equitalia. E ci siamo riusciti perché abbiamo incrociato le banche dati", ha sottolineato Matteo Renzi.

"La Flat tax è una proposta sbagliata perché è una stangata al ceto medio e un incentivo all'evasione", ha detto Yoram Gutgeld, parlamentare uscente Pd che non si è ricandidato, alla presentazione del programma a Bologna. "Sei contribuenti su sette - ha detto - pagano oggi meno del 23 per cento, per questi i benefici della flat tax saranno minimi o nulli. Chi guadagna mille euro al mese, oggi già non paga le tass. La flat tax è una risposta sbagliata a un problema vero. Dobbiamo ridurre le tasse per le famiglie e le imprese, non per i milionari".

"Il nostro obiettivo è scendere sotto il 9 per cento di disoccupazione nella prossima legislatura", ha ancora aggiunto il segretario Pd. "Vogliamo scendere sotto il 20 per cento di disoccupati giovanili nella prossima legislatura", ha aggiunto sottolineando: "Vogliamo raggiungere i 24 milioni di occupati nella prossima legislatura".

"Vogliamo raggiungere il 100 per cento del rapporto debito-Pil nei prossimi 10 anni. Lo facciamo non perché ce lo chiede un burocrate dell'Europa ma lo facciamo per i nostri figli".