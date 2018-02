Elezioni 2018, Renzi: d'accordo con Berlusconi, senza numeri si torni al voto

Silvio Berlusconi e Matteo Renzi

"E' giusto che se non ci sono le condizioni si torni a votare, su questo la penso come Berlusconi". Cosi' Matteo Renzi, leader Pd, ad Agora'. "Ma i sondaggi che sono citati sono quelli dei collegi uninominali e la partita, nel proporzionale, e' aperta ed e' un testa a testa tra Pd e M5s".

Quanto al dopo voto, "decidera' il presidente della Repubblica ma il ragionamento che se non ci sono i numeri si torna a votare mi trova d'accordo: noi con gli estremisti al governo non ci andremo mai".

Leu: Bersani, no alleanza con Pd,Renzi vuole staccare Cav da Lega

"Nessuna alleanza con questo Pd, Renzi pensa a staccare Berlusconi dalla Lega". Pierluigi Bersani candidato di Liberi e Uguali, a Non Stop News in onda su Rtl 102.5 e in Radiovisione sul canale 36 del Dt e sul 750 di SKY guarda al dopo elezioni e afferma che "in giro la gente che incontro io non voterebbe mai il Pd, non posso allearmi con il Pd facendo finta che non c'e' stato nulla, che non c'e' stato il jobs act, la buona scuola, ora c'e' bisogno di un ripensamento e magari il dopo-elezioni potra' indurre a un ripensamento; si puo' ragionare. Chiaramente i segni inequivocabili che si sono visti in questi anni in questi mesi, che ho visto mi fanno pensare che Renzi pensa di piu' a staccare Berlusconi dalla Lega che alla sinistra. E fara' la cosa che non va fatta: l'ammucchiata. Pero' non va bene. Se continuiamo ad ammucchiarsi significhera' consegnare l'opposizione a forze anti-sistema". Ce l'ha con Matteo Renzi?, gli chiedono ancora. "No, non ce l'ho con Renzi. Ce l'ho con le cose che non girano per il verso giusto, penso ai giovani che si stanno arrangiando con i lavoretti".