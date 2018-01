Elezioni 2018 Salvini: Berlusconi? Abbracci Juncker, ma l'Italia prima dell'Ue

Elezioni 2018. Troverete un accordo con Berlusconi sull'Europa visto che dite cose che sembrano diametralmente opposte? "L'accordo lo abbiamo già trovato ed è scritto nel programma. E mi rifaccio a quello che è scritto nel programma", afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini.

Che cosa pensa del leader di Forza Italia che è andato a Bruxelles ad abbracciare Juncker? "Nel programma non c'è scritto che ognuno può abbracciare chi vuole oppure no", chiosa il leader leghista. "Nel programma elettorale si parla di revisione dei Trattati europei, di prevalenza delle norme italiane sulle norme europee e di no all'austerità. E quindi, più chiaro di così... Poi ognuno abbraccia chi vuole e prende un caffè con chi vuole. Nello scritto, però, c'è chiaramente indicato che o l'Europa cambia oppure ne tiriamo le conseguenze. Prima vengono l'Italia e gli italiani, prima della normativa europea. C'è proprio scritto nel programma elettorale. C'è un punto che, come in Germania, prevede che quello che c'è scritto nella Costituzione italiana prevale sul diritto comunitario".

Allora perché Berlusconi ha fatto questo viaggio in Europa? Come se lo spiega? "E' stato trattato male in passato e quindi capisco la voglia di ritornare", spiega Salvini. "Però non mi sembra che questa Europa abbia voglia di cambiare e, quindi, o saremo noi a cambiarla o metteremo davanti a tutto l'interesse nazionale. Bagnai e Borghi su questo penso proprio che avranno le idee chiare". E se Forza Italia proponesse Tajani, presidente del Parlamento Ue, premier? "Sarà una scelta di Forza Italia, ma noi puntiamo alla Lega che vince e a Salvini premier".