Elezioni, duello sul jobs act Berlusconi-Renzi. Salvini: "Via obbligo vaccini"

Al governo "cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini si', obbligono. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini.

Immediata la reazione della Lorenzin. "La Lega sui vaccini mostra di essere peggio che populista. Ma di perseverare nell'estremismo dell'incompetenza", dichiara il dichiara il ministro della Salute. "La posizione di Salvini e di altri massimi esponenti della Lega che oggi dichiarano come primo provvedimento di voler abolire l'obbligatorieta' vaccinale e' uguale a quella del Movimento 5 Stelle - scrive la Lorenzin -. La Lega gioca, per qualche voto in piu', sulla salute degli italiani, sulla salute dei nostri figli, rischiando di continuare a perorare una causa no vax che mette seriamente a rischio le campagne di informazione scientifiche e sanitarie. L'Italia va vaccinata dagli incompetenti".

Vaccini, Romani (Fi) dice no a Salvini: Stop non entrerà in programma

"Non credo proprio" che l'abolizione dell'obbligo vaccinale proposto da Matteo Salvini "entri nel programma del centrodestra". Così Paolo Romani, capogruppo di Fi in Senato, intercettato telefonicamente da LaPresse. Forza Italia in Senato, spiega, "ha lavorato largamente per migliorare la legge proposta dal ministro Lorenzin. Abbiamo ridotto a 10 i vaccini obbligatori e posti altri facoltativi. Io ritengo che per alcuni vaccini l'obbligatoriertà debba assolutamente rimanere". Secondo Romani infine "la campagna mediatica dei no-vax, fondata su notizie assolutamente non verificate, è una pratica pericolosa".

Elezioni politiche 2018, jobs act: duello tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi

Dal lavoro al fisco. Il duello tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi si consuma in diretta radiofonica. Sulle frequenze Rai il capo di Forza Italia da' il via libera alla candidatura di Attilio Fontana (proposto dalla Lega) per le regionali in Lombardia, promette l'abolizione del Jobs act (ma poi precisa che apportera' delle correzioni) e ribadisce l'intenzione di varare una flat tax per il pagamento delle imposte. In diretta su Radio Capital il segretario del Pd replica difendendo la riforma del lavoro che "ha sbloccato il Paese" e criticando l'aliquota unica al 20% che favorirebbe, sostiene, proprio il presidente azzurro. Le accuse di Renzi ai governi di centrodestra, attacca Berlusconi, "sono fuori della realta'" perche' "la sinistra ha lasciato una disoccupazione piu' alta, piu' poveri e piu' pressione fiscale".

La risposta del segretario dem arriva nel giro di pochi minuti: "Quattro anni fa eravamo in una situazione drammatica. Nel giro di quattro anni c'e' stato un aumento significativo di posti di lavoro, di cui il 53% a tempo indeterminato". Falsita', afferma invece il Cavaliere: "A gennaio l'azione del Jobs act finira', su 10 contratti firmati 8 sono a tempo determinato". Parole che il leader del Nazareno respinge: "Dal 2008 al 2011 l'Italia ha vissuto una crisi devastante. Un milione di posti di lavoro promessi da lui, li abbiamo realizzati noi". Poi via Twitter Renzi commenta la precisazione del presidente di Forza Italia sul Jobs act e l'annuncio di Matteo Salvini di voler togliere l'obbligo sulle vaccinazioni: "Berlusconi torna indietro sul lavoro. Salvini torna indietro sui vaccini. La destra italiana di oggi e' questa qui. Noi vogliamo andare avanti. Per l'Italia, senza paura". A 'Circo Massimo' e a 'Radio Anch'io' Renzi e Berlusconi affrontano anche la questione delle elezioni regionali.

Il Pd, dice il primo, sta lavorando per trovare un accordo con Liberi e uguali: "In Lombardia e nel Lazio abbiamo due candidature di qualita'. Il problema e' se Pietro Grasso sara' in grado di portare il suo movimento a votare per Gori e Zingaretti". Berlusconi, dopo il si' ad Attilio Fontana, conferma il sostegno a Maurizio Gasparri per la corsa alla presidenza del Lazio, ma avverte: "Occorre essere sicuri del risultato vincente" e che nel centrodestra "non ci siano delle presenze che possano sottrarre voti e determinare una sconfitta", chiaro il riferimento alla candidatura del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. Su un tema Renzi e Berlusconi sembrano andare d'accordo: un governo di larghe intese non si fara'. Renzi risponde infine anche sulla vicenda della telefonata intercettata in cui l'editore di Repubblica, Carlo De Benedetti, asserisce di aver parlato con l'allora premier e chiede al suo broker di acquistare azioni bancarie. Per Renzi era noto che il governo avesse intenzione di procedere a una riforma delle banche popolari. "C'era persino un'agenzia fuori sul fatto che quella riforma si sarebbe fatta", ha risposto. "E' il suo editore - ha controbattuto Renzi al conduttore della trasmissione Massimo Giannini - non vedo perche' rivolge a me questa domanda, chieda a lui".

Di Maio lancia "quota 41", pensione dopo 41 anni lavoro

"Noi presto presenteremo il nostro programma che si chiama "quota 41", si basa su un concetto che tu dopo 41 anni di lavoro devi andare in pensione" senza che ci sia il legame "tra tempo di lavoro e eta' pensionabile". Lo afferma a "Fatti e misfatti", a Tgcom24, il candidato premier M5S Luigi Di Maio.

M5S: Di Maio, aboliremo spesometro e studi di settore

"Proponiamo e prendiamo un impegno con le imprese per l'abolizione dello spesometro, del split payment, del redditometro e gli studi di settore". Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, parlando a Milano delle prime 4 delle 400 leggi che i 5 Stelle intendono abolire una volta al governo. "So che i miei avversari diranno che cosi' vogliamo favorire l'evasione fiscale, ma e' semplificando che si aumenta il gettito per lo Stato e si riduce la pressione fiscale", ha aggiunto Di Maio.

Ai rappresentanti del mondo delle imprese presenti all'incontro Di Maio ha assicurato che "noi non saremo quelli che faranno leggi sulla sburocratizzazione. Come si potrebbe risolvere il problema del controllo sulle imprese? Basterebbe incrociare le banche dati degli enti: agenzia delle entrate, camere di commercio, motorizzazione devono iniziare a mettere mettere insieme le loro banche dati". Al contrario, spesometro, split payment, redditometro e studi di settore "non sono il nostro modello di lotta all'evasione" ha spiegato l'aspirante premier dei 5 Stelle, sottolineando che attraverso l'abolizione di questi strumenti "invertiamo l'onere della prova: il cittadino e' onesto fino a prova contraria".