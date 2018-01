Elezioni 2018, Salvini candida Giulia Bongiorno. "Priorità? Sicurezza donne"

L'avvocato Giulia Bongiorno "sara' capolista della Lega in diversi territori del Paese". Lo ha annunciato il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio. Questa candidatura "e' il segno di una Lega che cresce, che coinvolge e punta su personalita' della realta' civile, soprattutto su sicurezza, giustizia e difesa delle donne".

Elezioni 4 marzo, Bongiorno: mi ha colpito nitidezza pensiero Salvini

"Si chiamava Lega nord, sembrava un partito di maschilisti. Avevo una certa diffidenza ma in questi anni mi sono espressa sulle sanzioni, sulla necessita' di regole. Cose che diceva anche Salvini". Cosi' Giulia Bongiorno spiegando il motivo per cui si candidera' con il Carroccio: "mi ha colpito la nitidezza di Salvini di pensiero sulle regole e sulle sanzioni. Questo e' un Paese in cui ci si e' dimenticati cosa sono le sanzioni. Le sanzioni e le regole servono. Sono per la riscoperta di questi valori. L'Italia e' diventato un paese della cuccagna per chi delinque. Le regole ci garantiscono la liberta' ". "Ho gia' una legge nel cassetto: stop ai bambini utilizzati come merce di scambio quando i genitori litigano. Mi piacerebbe farla camminare", aggiunge. Il fenomeno dell'immigrazione? "Sembra che interessa solo la Lega... Il tema dei flussi immigratori incide sui diritti delle donne", sottolinea Bongiorno. "L'immigrazione va regolata, occorre tutelare le nostre donne e le loro donne. Io le voglio aiutare".

Elezioni politiche 2018, Bongiorno: vaccinato mio figlio ma condivido Salvini

"Ho vaccinato mio figlio. Conosco le posizioni scientifiche ma comprendo" l'invito della Lega a riflettere sull'obbligatorieta' dei vaccini. Cosi' Giulia Bongiorno, rispondendo alle domande dei cronisti. "Ho sempre condiviso le posizioni di Salvini su questo punto", ha sottolineato.

Case chiuse, Bongiorno: c'è far west. Serve disciplina

"Io non ne posso piu' del caos, servono regole". Cosi' Giulia Bongiorno presentando la sua candidatura ("Un valore aggiunto, la dimostrazione di una Lega che cresce e di un centrodestra vincente", dice Salvini) nel Carroccio. Poi rispondendo alle domande dei cronisti parla anche della proposta del partito di via Bellerio di riaprire le case chiuse. "C'e' il far west. A mio avviso serve una disciplina", afferma l'avvocato.

Lega: Salvini, Bongiorno riciclata? Assolutamente no

Giulia Bongiorno una riciclata? "Assolutamente no". Cosi' Matteo Salvini durante la conferenza stampa di presentazione della candidatura dell'avvocato che e' stato anche deputata di An e Fli.